Las ventas por el Día de San Valentín, que se celebra el 14 de febrero, alcanzarían los S/ 630 millones en Perú en 2026, lo que representaría un crecimiento de 5% frente a la misma festividad del año anterior, según proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este desempeño contribuiría a que el comercio de febrero supere los S/ 1,700 millones.

De acuerdo con la CCL, la campaña de San Valentín se consolida como una de las fechas comerciales más relevantes del primer trimestre, al coincidir con las liquidaciones de verano y la campaña de vuelta a clases.

“Este desempeño estará impulsado por un mayor consumo y actividades en centros comerciales, tiendas por departamento, y supermercados, así como por los rubros de flores, chocolates, joyería, tecnología y servicios de gastronomía y entretenimiento”, manifestó Leslie Passlacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL.

Asimismo, indicó que el 14 de febrero ha ampliado su significado, dejando de enfocarse solo en parejas para incorporar celebraciones vinculadas con la familia, amistades y el amor propio, lo que amplía la base de consumidores.

El gasto promedio por persona en San Valentín se ubicaría entre S/ 220 y S/ 300. (Foto: Freepik).

REGALOS TRADICIONALES Y MAYOR DEMANDA DE EXPERIENCIAS

Si bien los obsequios clásicos —flores, chocolates y joyas— continúan liderando la demanda por San Valentín, el comportamiento del consumidor muestra una creciente preferencia por experiencias, como cenas, entretenimiento y actividades de bienestar.

En este contexto, el rubro de belleza, cuidado personal y perfumería se posiciona como uno de los segmentos con mayor solidez dentro del retail, respaldado por una expansión sostenida de tiendas a nivel nacional.

MAYOR TICKET PROMEDIO Y COMPRAS MÁS RÁPIDAS

La CCL estima que el gasto promedio por persona en San Valentín se ubicará entre S/ 220 y S/ 300, por encima de los rangos observados en 2025. Este incremento responde a la búsqueda de regalos con mayor valor agregado y al uso creciente de billeteras digitales, que facilitan transacciones rápidas y seguras.

Flores, chocolates y joyería lideran la demanda, aunque crece la preferencia por experiencias y bienestar en el consumo por San Valentín.

A diferencia de campañas más planificadas, San Valentín mantiene un fuerte componente de compra por impulso y emocional, lo que favorece márgenes atractivos para el retail especializado.

En este escenario, los consumidores priorizan conveniencia, rapidez, personalización y cumplimiento en la entrega, mientras comparan precios activamente en canales digitales.