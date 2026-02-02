El Día de San Valentín del 2026 podría dinamizar el comercio de febrero, según la CCL. (Foto: Freepik).
El Día de San Valentín del 2026 podría dinamizar el comercio de febrero, según la CCL. (Foto: Freepik).
, lo que representaría un crecimiento de 5% frente a la misma festividad del año anterior, según proyecciones del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este desempeño contribuiría a que el comercio de febrero supere los S/ 1,700 millones.

De acuerdo con la CCL, , al coincidir con las liquidaciones de verano y la campaña de vuelta a clases.

“Este desempeño estará impulsado por un mayor consumo y actividades en centros comerciales, tiendas por departamento, y supermercados, así como por los rubros de flores, chocolates, joyería, tecnología y servicios de gastronomía y entretenimiento”, manifestó Leslie Passlacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL.

Asimismo, indicó que el 14 de febrero ha ampliado su significado, dejando de enfocarse solo en parejas para incorporar celebraciones vinculadas con la familia, amistades y el amor propio, lo que amplía la base de consumidores.

El gasto promedio por persona en San Valentín se ubicaría entre S/ 220 y S/ 300. (Foto: Freepik).
REGALOS TRADICIONALES Y MAYOR DEMANDA DE EXPERIENCIAS

Si bien los obsequios clásicos —flores, chocolates y joyas— continúan liderando la demanda por San Valentín, el comportamiento del consumidor muestra una creciente preferencia por experiencias, como cenas, entretenimiento y actividades de bienestar.

En este contexto, el rubro de belleza, cuidado personal y perfumería se posiciona como uno de los segmentos con mayor solidez dentro del retail, respaldado por una expansión sostenida de tiendas a nivel nacional.

MAYOR TICKET PROMEDIO Y COMPRAS MÁS RÁPIDAS

La CCL estima que el gasto promedio por persona en San Valentín se ubicará entre S/ 220 y S/ 300, por encima de los rangos observados en 2025. Este incremento responde a la búsqueda de regalos con mayor valor agregado y al uso creciente de billeteras digitales, que facilitan transacciones rápidas y seguras.

Flores, chocolates y joyería lideran la demanda, aunque crece la preferencia por experiencias y bienestar en el consumo por San Valentín.
A diferencia de campañas más planificadas, , lo que favorece márgenes atractivos para el retail especializado.

En este escenario, los consumidores priorizan conveniencia, rapidez, personalización y cumplimiento en la entrega, mientras comparan precios activamente en canales digitales.

