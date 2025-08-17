Impulsada por un incremento de ingresos de doble dígito, la clínica oftalmológica enfocada en trasplantes de córnea avanza en su expansión, tras inaugurar recientemente su sede en Lima Norte. Foto: Andina
Impulsada por un incremento de ingresos de doble dígito, la clínica oftalmológica enfocada en trasplantes de córnea avanza en su expansión, tras inaugurar recientemente su sede en Lima Norte. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

OftalmoMedic, especializada en oftalmología y cirugías de alta complejidad, viene experimentando un crecimiento en el sector salud. En lo que va del 2025, registró un incremento del 30% en el número de atenciones. En esa línea, ¿qué planes se ha trazado para el mediano plazo?

TE PUEDE INTERESAR

Más allá de EsSalud: ¿puede Salog replicar su modelo en el SIS y en clínicas privadas?
“Quiero congelar mis óvulos”: las clínicas de fertilidad en Perú se preparan para una mayor demanda
San Isidro: inspeccionan farmacias y clínicas para verificar retiro de suero defectuoso

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.