Trabajadores pueden consultar si están registrados en planilla electrónica a través del aplicativo "Verifica tu chamba". Foto: Sunafil.
Trabajadores pueden consultar si están registrados en planilla electrónica a través del aplicativo "Verifica tu chamba". Foto: Sunafil.
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Redacción Gestión
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El aplicativo “Verifica tu chamba”, de la , se ha convertido en una herramienta para que los revisen si están registrados en la planilla electrónica de la empresa donde laboran.

Desde su puesta en funcionamiento en 2021, la plataforma ha acumulado 2,392,931 consultas y ha contribuido a la incorporación de 837,361 personas a la planilla electrónica, según información de la propia entidad.

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¿Cómo funciona?

Su funcionamiento es sencillo: el usuario ingresa al portal institucional de Sunafil o a la aplicación “Sunafil en tus manos” y coloca datos básicos como DNI, correo electrónico, número de celular y el RUC de la empresa en la que trabaja. Con esa información, el sistema verifica si el trabajador figura en la .

En caso de no encontrar el registro, el sistema emite una alerta dirigida a la empresa, sin revelar la identidad del trabajador que realizó la consulta. El objetivo es que el empleador revise la situación y, de corresponder, regularice el vínculo laboral.

Trabajadores pueden consultar si están registrados en planilla electrónica a través del aplicativo "Verifica tu chamba". Foto: Sunafil.
Trabajadores pueden consultar si están registrados en planilla electrónica a través del aplicativo "Verifica tu chamba". Foto: Sunafil.

La consulta es confidencial, por lo que la empresa no puede identificar al trabajador que realiza la verificación.

Sunafil recuerda que el registro en planilla es obligatorio desde el primer día de trabajo y debe efectuarse el mismo día en que inicia la prestación de servicios. La omisión de este registro constituye una infracción muy grave en materia laboral.

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El aplicativo forma parte de un enfoque preventivo de la entidad, que busca facilitar la detección temprana de posibles incumplimientos y promover la formalización laboral sin necesidad de iniciar de inmediato un proceso sancionador.

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