El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó evitar el ingreso al mar, las actividades recreativas y los deportes acuáticos ante la presencia de oleajes ligeros previstos en la costa peruana hasta el martes 26 de mayo.

La alerta se basa en el Aviso Especial N.° 020 emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Según el pronóstico oficial, el oleaje llegará al litoral norte y centro —desde Salaverry hasta el Callao— durante la mañana del domingo 24 de mayo. En tanto, desde el Callao hasta San Juan de Marcona y en el litoral sur, el fenómeno se presentará desde la noche del sábado.

Las autoridades pidieron suspender temporalmente actividades portuarias y pesqueras. Foto: Andina

Piden suspender actividades en playas y puertos

El Indeci advirtió que el oleaje puede generar riesgos para pescadores, embarcaciones pequeñas y personas que realizan actividades cerca del mar.

Por ello, exhortó a las autoridades regionales y locales a informar a la población sobre medidas preventivas para evitar accidentes y daños materiales.

Asimismo, recomendó suspender temporalmente las actividades portuarias y pesqueras, además de asegurar embarcaciones o trasladar flotas menores hacia zonas seguras.

El COEN mantiene monitoreo permanente de las zonas costeras del país. (Foto: Andina)

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COEN mantiene monitoreo de zonas costeras

La entidad también pidió evitar campamentos y actividades deportivas o recreativas en playas mientras continúe el oleaje.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que mantiene el monitoreo permanente de los departamentos costeros en coordinación con oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la Dirección de Hidrografía y Navegación.