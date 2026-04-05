Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú inspeccionan una zona afectada por lluvias e inundaciones, en Arequipa, Perú, el 23 de febrero de 2026. (Oswald Charca / EFE)
Integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú inspeccionan una zona afectada por lluvias e inundaciones, en Arequipa, Perú, el 23 de febrero de 2026. (Oswald Charca / EFE)
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Daniel Seclen Parraguez
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Perú es un país altamente expuesto a desastres naturales como sismos, lluvias intensas, inundaciones y el fenómeno de El Niño. En un territorio con alta vulnerabilidad y antecedentes de graves emergencias, la prevención no solo es clave para salvar vidas, sino también para evitar fuertes pérdidas económicas al Estado.

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