Pérez tiene una larga trayectoria identificando ganadores en el Real Madrid, club que dirige desde 2000, salvo por un paréntesis de tres años. Transformó al equipo en una de las marcas más valiosas del deporte. (Getty)
Pérez tiene una larga trayectoria identificando ganadores en el Real Madrid, club que dirige desde 2000, salvo por un paréntesis de tres años. Transformó al equipo en una de las marcas más valiosas del deporte. (Getty)
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Agencia Bloomberg
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Florentino Pérez es ampliamente conocido como el presidente más exitoso de Real Madrid, el club con más títulos de la Champions League de Europa, pese a algunas decepciones recientes.

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