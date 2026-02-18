Conectividad aérea entre Perú y España se fortalece con régimen de cielos abiertos | Foto: Referencial
Conectividad aérea entre Perú y España se fortalece con régimen de cielos abiertos | Foto: Referencial
El instrumento internacional, suscrito por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y ratificado tras su firma en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) realizada en Madrid en enero de este año, permite que la oferta y la demanda del mercado determinen el crecimiento de las operaciones, bajo un esquema de mayor competencia y seguridad jurídica para las aerolíneas.

El director general de Aviación Civil de España, David Benito, sostuvo que la eliminación de límites operativos otorga a las compañías la flexibilidad necesaria para responder a la demanda real del mercado, lo que favorecerá el turismo, el comercio y la inversión bilateral.

En la misma línea, el embajador de España en el Perú, Alejandro Avellán García de Diego, afirmó que la actualización del acuerdo fortalece los lazos históricos, culturales y humanos entre ambos países y proyecta una relación de confianza y cooperación hacia el futuro, donde la conectividad aérea desempeña un papel estratégico.

Como consecuencia inmediata del nuevo esquema, se anunció que desde junio el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez incorporará un nuevo operador que conectará directamente Barcelona con Lima, ampliando la oferta para pasajeros y carga.

Con este paso, el Perú consolida su posición como hub regional y reafirma su estrategia de integración internacional mediante una política de cielos más abiertos, orientada a fortalecer la competitividad y el desarrollo económico.

