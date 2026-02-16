Elegir desde qué aeropuerto volar puede marcar una gran diferencia en el precio final del pasaje. Un nuevo análisis reciente advierte que, según el punto de partida, los viajeros podrían estar sumando cientos de dólares extra al costo de un vuelo dentro de Estados Unidos. El ranking evaluó a los 200 aeropuertos más concurridos del país y comparó el precio promedio de los pasajes domésticos durante la primera mitad de 2025. Para ello, utilizó datos del Bureau of Transportation Statistics y los interpretó para elaborar una lista con los aeropuertos más caros y más económicos para viajar.

De acuerdo con el informe de Savings.com, “el precio medio del billete de avión nacional en Estados Unidos cuesta 391 dólares en 2025, un 1,3% menos que en el año anterior. Ajustado a la inflación, volar es en realidad un 36% más barato ahora que en 1995”. Aun así, las diferencias entre aeropuertos siguen siendo notables.

Entre los aeropuertos grandes más caros, encabeza la lista Washington Dulles International Airport, donde el pasaje doméstico promedio rondó los 475 dólares.

En 2025, el costo promedio de un vuelo doméstico es de 391 dólares, aunque algunos aeropuertos superan ampliamente esa cifra. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Le siguieron Salt Lake City International Airport, con unos 461 dólares, y Charlotte Douglas International Airport, con un promedio cercano a los 445 dólares.

En el extremo opuesto, Fort Lauderdale–Hollywood International Airport se posicionó como el aeropuerto grande más económico, con tarifas promedio de 281 dólares. Detrás quedaron Orlando International Airport, con unos 289 dólares y Harry Reid International Airport, con alrededor de 291 dólares.

El estudio destaca que “no todos los viajeros tienen tanta suerte de vivir cerca de uno de los aeropuertos más asequibles”; sin embargo, quienes pueden ser flexibles suelen encontrar mejores precios saliendo desde aeropuertos secundarios, como St. Petersburg–Clearwater (PIE), Orlando Sanford (SFB) o Punta Gorda (PGD), donde los pasajes promedian menos de 150 dólares, en gran parte gracias a aerolíneas de bajo costo como Allegiant Air y Sun Country Airlines.

Elegir bien el punto de partida puede traducirse en ahorros para los viajeros. (Foto referencial: Freepik)

El informe también advierte que incluso dentro de una misma área metropolitana los precios pueden variar mucho según el aeropuerto elegido, lo que puede traducirse en ahorro, aunque conviene considerar tiempos de traslado y tarifas de estacionamiento. Además, recomienda usar alertas de precios, reservar con varias semanas de anticipación y prestar atención a los cargos por equipaje.

Todo esto ocurre mientras el gobierno federal atraviesa un nuevo cierre parcial, lo que podría afectar a la Transportation Security Administration (TSA), responsable de los controles de seguridad en casi 440 aeropuertos del país.