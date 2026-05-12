A partir del viernes 8 de mayo los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.
- Fecha de pago según primera letras de apellido paterno:
- Pago a domicilio: del 14 al 23 de mayo.
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Decreto Ley N.º 18846:
El pago se realiza en cuenta bancaria del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 15 de abril.
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y Banbif.
- Pago a domicilio Decreto Ley 18846
- Pago a domicilio pensiones por encargo
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Ley 30003 Pensiones pesqueros
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
- Pago a domicilio.
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Ley 26790 Pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
- Pago a domicilio.
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Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.