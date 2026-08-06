Perú es una potencia exportadora de café, pero no de la forma que la mayoría consume cada mañana. (Foto: Pexels)
Perú es una potencia exportadora de café, pero no de la forma que la mayoría consume cada mañana. (Foto: Pexels)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

Perú se ubica en el puesto 8 —a nivel mundial— de países productores de café verde; es decir, de granos que no han pasado por el proceso de tostado y cuyo perfil de sabor se completa en el mercado de destino. Parece, a simple vista, un negocio incompleto o una ventaja desaprovechada, pero hay una explicación que sostiene la lógica.

TE PUEDE INTERESAR

¿Tomas café todas las mañanas? El detalle en su preparación que podría estar elevando tu colesterol
Starbucks mira más allá del café en Perú: la apuesta detrás de su nueva marca
INIA identifica genotipos de café tolerantes a la roya amarilla y de alta calidad de taza

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.