Según pudo conocer Gestión, entre el 19 y el 20 de marzo de 2026 se publicaron 294 solicitudes de registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una participación destacada de empresas de Estados Unidos y China, provenientes de diversos sectores productivos, lo que anticipa estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Apple Inc., multinacional estadounidense de tecnología con sede en California, reconocida como una de las empresas más valiosas del mundo, que inició el registro de la marca “Works with Apple AirPlay” ante el Indecopi, en la clase 09, que comprende software de computadora para la transmisión y reproducción de contenido de audio; hardware y dispositivos para redes; así como altavoces, receptores, reproductores digitales y otros equipos de audio y medios digitales.

¿Apple apuesta por nueva marca?

Apple Inc. es una multinacional estadounidense de tecnología con sede en Cupertino, California, fundada el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. La compañía inició operaciones con la comercialización de la computadora Apple I y se consolidó en sus primeros años con el éxito de la Apple II. En las décadas siguientes, impulsó innovaciones clave en la industria, como el Macintosh en 1984, y a partir de los años 2000 redefinió su modelo de negocio con el lanzamiento de productos como el iPod, el iPhone y el iPad, ampliando su alcance más allá de las computadoras.

La empresa se especializa en el diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos electrónicos, software y servicios digitales, con un portafolio que incluye iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y AirPods, además de plataformas como App Store, iCloud y Apple Music. Apple tiene presencia global, con operaciones comerciales en más de 100 países y una extensa red de tiendas propias, apoyada por una cadena de suministro internacional con producción principalmente en Asia. Actualmente, es una de las compañías más valiosas del mundo y un referente en innovación tecnológica.

Si bien, a la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú, la solicitud de registro apunta a una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas están interesadas en el mercado local?

Starbucks avanza con nueva marca en Perú

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Starbucks Corporation, multinacional estadounidense y una de las cadenas de cafeterías más reconocidas a nivel global, fundada en 1971 en Seattle, que inició el registro de la marca “Starbucks Coffee Co” ante el Indecopi, en las clases 21, 29, 30, 32, 35 y 43, que comprenden utensilios y recipientes para bebidas; productos lácteos, snacks y alimentos preparados; café, té, bebidas y productos de panadería; bebidas no alcohólicas; servicios de gestión comercial y venta minorista, incluidos canales digitales; así como servicios de restaurante, cafetería y expendio de alimentos y bebidas.

Starbucks es una multinacional estadounidense del sector cafetero con sede en Seattle, Washington, fundada en 1971 por Jerry Baldwin, Zev Siegl y Gordon Bowker. La compañía inició operaciones como una tienda especializada en la venta de granos de café y té, pero en la década de 1980, bajo el liderazgo de Howard Schultz, adoptó el modelo de cafeterías con bebidas a base de espresso, lo que impulsó su expansión a nivel nacional e internacional y transformó su posicionamiento en el mercado.

La empresa se especializa en la comercialización de café, bebidas calientes y frías, y alimentos complementarios, con un portafolio que incluye espresso, latte, Frappuccino, té, jugos y productos de panadería. Starbucks cuenta con más de 38,000 tiendas en alrededor de 80 países y opera mediante locales propios y licencias, además de comercializar productos en canales minoristas. Su cadena de suministro es global, con abastecimiento de café desde América Latina, África y Asia, consolidándose como la mayor cadena de cafeterías del mundo.

Fabricante automotriz chino pone en la mira Perú

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Great Wall Motor Company Limited (GWM), fabricante automotriz reconocido como uno de los mayores productores de SUVs y camionetas pickup en China, que inició el registro de la marca “GWM Ora” ante el Indecopi, en la clase 12, que comprende vehículos y aparatos para el transporte de personas o mercancías por tierra, aire o agua, así como motores, componentes de transmisión y neumáticos.

Great Wall Motor Company Limited (GWM) es un fabricante automotriz chino con sede en Baoding, provincia de Hebei, fundado en 1984. La compañía inició la producción de vehículos a inicios de la década de 1990 y, bajo el liderazgo de Wei Jianjun, se consolidó como uno de los principales actores del sector en China, con foco en camionetas pickup y vehículos utilitarios deportivos (SUV). Desde 2003 cotiza en la Bolsa de Hong Kong y ha desarrollado capacidades de investigación, desarrollo y manufactura que respaldan su crecimiento global.

La empresa se especializa en el diseño, fabricación y comercialización de SUV, pickups y vehículos eléctricos e híbridos, a través de marcas como Haval, WEY y ORA. GWM inició sus exportaciones a fines de los años 90 y hoy tiene presencia en decenas de mercados en Asia, América Latina, Europa, África y Medio Oriente, además de contar con plantas y operaciones fuera de China. Su estrategia se centra en la expansión internacional y el desarrollo de tecnologías de electrificación, posicionándose como uno de los fabricantes privados más relevantes del país.

Fabricante chino de neumáticos con interés en el mercado local

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd., fabricante chino de neumáticos y subsidiaria del grupo Landy Group, especializada en neumáticos radiales para vehículos pesados, que inició el registro de la marca “Rayway” ante el Indecopi, en la clase 12, que comprende neumáticos y cubiertas para vehículos, cámaras de aire, bandas de rodadura para recauchutado y productos para su reparación.

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd. es un fabricante chino de neumáticos con sede en la región autónoma de Ningxia, fundado en 2013 como parte del grupo industrial Ningxia Dadi Circular Development y vinculado a Landy Group. La compañía inició su producción hacia 2015, tras el desarrollo de su complejo industrial en Pingluo, y desde entonces ha consolidado un modelo orientado a la fabricación a gran escala de neumáticos radiales, especialmente para el transporte pesado, apoyado en infraestructura integrada y economías de escala.

La empresa se especializa en la producción de neumáticos para camiones, autobuses y vehículos industriales, con un portafolio que incluye marcas como Landy Tire, Inning y Greatway. Su estrategia se basa en la exportación, con presencia en más de 50 países de Europa, América, Asia y Medio Oriente, donde comercializa sus productos a través de redes de distribución internacionales. Con certificaciones técnicas para mercados exigentes, la firma ha venido fortaleciendo su posicionamiento como proveedor en el segmento de transporte y logística a nivel global.