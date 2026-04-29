El lanzamiento del iPhone 17 en el evento Awe Dropping de Apple será este martes 9 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. (CDMX) desde California. (Foto: Apple)
El lanzamiento del iPhone 17 en el evento Awe Dropping de Apple será este martes 9 de septiembre a partir de las 11:00 a.m. (CDMX) desde California. (Foto: Apple)
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Sandra Reyes
mailSandra Reyes

El mercado peruano se consolida como un destino estratégico para grandes marcas internacionales que buscan expandirse en América Latina, impulsadas por la recuperación del consumo y una demanda cada vez más sofisticada. En este contexto, empresas extranjeras de tecnología, cadenas de cafeterías y el sector automotor evalúan su ingreso o expansión en el país, incluso en medio del escenario electoral de 2026, que introduce cautela, pero no ha frenado el interés inversionista.

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