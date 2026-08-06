Le Cordon Bleu busca ampliar su presencia en Perú con primera sede fuera de Lima.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

El boom de la gastronomía peruana no solo puso al Perú en el mapa mundial, sino que terminó de profesionalizar toda una cadena de valor. En ese contexto de mayor sofisticación del consumidor, internacionalización de insumos y déficit de mano de obra calificada, Le Cordon Bleu Perú saca del horno un paquete de iniciativas por hasta US$ 10 millones que mezcla la ampliación de su portafolio académico con la nueva carrera de Panadería y una expansión física dentro y fuera de Lima, su plaza tradicional.

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