Patricia Dalmau, directora general de Le Cordon Bleu Perú, anunció que la institución enfocada en la enseñanza de gastronomía y otras áreas relacionadas tiene en marcha una inversión de gran escala.

“Tenemos puesta en mesa una inversión de entre US$ 8 millones y 10 millones, los cuales nos ayudarán a fortalecer todas las iniciativas que tenemos para estos próximos años”, sostuvo, tras mencionar que el eje central de ese desembolso es la expansión territorial.

Así, la institución ya está en búsqueda activa de la primera sede de su instituto fuera de Lima. En la actualidad, operan en Miraflores. “Hemos identificado efectivamente la región norte y la región sur, a ver cuál de las dos es más atractiva”, reveló.

En cada macro región, se han observado dos ciudades y hoy se evalúa cuál ofrece mejor ecosistema: necesidad del empleador, potencial del consumidor y posibilidad de retener talento local. El horizonte es de corto plazo: antes de dos años tendrían lista la nueva sede.

Le Cordon Bleu Perú anunció una inversión de hasta US$ 10 millones.

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Nueva locación de Universidad Le Cordon Bleu en Lima

El referido plan también comprende la anunciada nueva sede de la Universidad Le Cordon Bleu en Lima, que concentrará la mayor parte de la inversión. Al respecto, Dalmau precisó que se trata de un movimiento para migrar a un inmueble propio.

“La nueva sede de Lima es la que más inversión nos va a llevar, es fuerte, y luego ya la de provincia”, explicó.

En diciembre último, Dalmaud detalló que la nueva sede universitaria se ubicará en la avenida Arequipa. El proyecto contempla un área aproximada de 5,000 metros cuadrados y una inversión estimada de entre US$ 5.5 millones y US$ 6 millones, con un plazo de obra de 12 a 18 meses y una inauguración prevista entre finales del 2027 e inicios del 2028.

Esta nueva infraestructura universitaria permitirá liberar espacio y reordenar las inversiones del instituto, cuya posterior fase apuntaría a una descentralización en la capital. En ese sentido, la ejecutiva ahora no descartó Lima Norte, Lima Sur o Lima Moderna para futuras sedes del instituto.

“Pensamos que salimos primero a provincia (con el instituto) y luego entraríamos a conos. Pero ya ha sido evaluado”, indicó, tras mencionar que cada aula de la institución demanda entre US$ 150,000 y US$ 200,000 de inversión.

La anunciada nueva sede de la Universidad Le Cordon Bleu en Lima concentrará la mayor parte del plan de inversión.

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La apuesta por profesionalizar la panadería

El primer hito académico del anunciado plan de Le Cordon Bleu Perú es la presentación de la carrera de Panadería. Sobre esta apuesta, Dalmau explicó que la decisión responde a una oportunidad de mercado y a un desafío del país.

“La panadería, como todos sabemos también, tiene una gran oportunidad de desarrollo. Tenemos cerca de 10,000 negocios, hasta en algunas revistas o informes te dicen que llegarían quizás hasta 20,000 negocios (de panadería) en el país”, comentó.

Pero más allá del volumen, la ejecutiva ve un rol social de dicha actividad. “Si es que sabemos utilizar nuestros insumos y la fortificación en ello [...] sería un gol para el país”, sostuvo, al referirse al potencial de combatir la anemia y el sobrepeso desde un alimento básico.

En tal escenario, el Instituto Le Cordon Bleu busca profesionalizar un oficio históricamente empírico y familiar. La propuesta no es solo técnica. “Queremos que sea parte de un conocimiento más allá que es la fermentación, masas o técnicas artesanales, sino que el mismo panadero comprenda sobre nutrición, la ciencia de los alimentos, el perfil de cada uno de los ingredientes”, remarcó.

La carrera tendrá una duración de dos años. Al primer año, se obtendrá el certificado de Asistente de Panadería; y al culminar el segundo, el título de Técnico en Panadería a nombre de la Nación, con certificación internacional de Le Cordon Bleu, que dispone de 40 sedes en 21 países.

El programa académico inicia en agosto. Para la primera promoción, esperan entre 14 y 16 alumnos, considerando que la institución prioriza clases personalizadas antes que un gran volumen de estudiantes. Por lo pronto, el acercamiento al mercado se está dando a través de alianzas con molineras y empresas de harinas, que actúan como socios estratégicos para llegar a panaderías de barrio y a formatos que han migrado a cafeterías.

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Proyecciones de Le Cordon Bleu: 10% de crecimiento y más carreras

Con cinco carreras actuales — Gastronomía, Cocina, Pastelería, Bar y Coctelería, y Administración de Hoteles y Restaurantes — y Panadería como la sexta, el instituto Le Cordon Bleu proyecta retomar la senda de crecimiento.

“Sí, pensamos crecer más o menos un 10%, pensamos ampliar las sedes, ampliar programas”, mencionó Dalmau, tras mostrar su confianza en una mejora desde este mes de julio, en línea con las expectativas del país.

En ese sentido, anticipó que Panadería no será la última incorporación. La institución prepara la presentación de Gastronomía Peruana, un programa de 12 meses enfocado exclusivamente en cocina y pastelería nacional, desde sus bases ancestrales hasta la actualidad, con visitas al interior del país. El objetivo es formar a los futuros referentes de la cocina peruana y atender la demanda de extranjeros que buscan especializarse.

Le Cordon Bleu prepara la presentación de Gastronomía Peruana, un programa de 12 meses enfocado exclusivamente en cocina y pastelería nacional.

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