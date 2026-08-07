En su portafolio, MAQ maneja tres marcas: las propias Bassler y Redmaq, y EP Equipment, firma internacional de la que posee la representación exclusiva en el Perú y con la que trabaja hace más de 15 años. (Foto: MAQ)
En su portafolio, MAQ maneja tres marcas: las propias Bassler y Redmaq, y EP Equipment, firma internacional de la que posee la representación exclusiva en el Perú y con la que trabaja hace más de 15 años. (Foto: MAQ)
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Edgar Velito
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MAQ, empresa especializada en la venta, alquiler y mantenimiento de equipos para movimiento de carga y sistemas de almacenaje, prepara un plan de inversión para este y el próximo año, con el que busca expandir su flota de equipos, reforzar su servicio postventa y llevar su modelo de atención más allá de Lima. Stephanie Vásquez, gerente general de la empresa, detalló a Gestión los alcances de esta apuesta y las metas de crecimiento que la compañía se ha trazado.

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