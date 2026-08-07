La ejecutiva, quien lidera la compañía desde el 2019, señaló que el plan contempla una inversión de más de US$ 4 millones entre el 2026 y el 2027.

“Esta inversión va a estar enfocada, primero, en continuar ampliando nuestra flota de equipos para venta de equipos eléctricos con baterías de litio y, a la misma vez, flotas de alquiler. Después, seguir fortaleciendo nuestro inventario de repuestos, de servicio técnico y la capacidad de atención a nivel regional, es decir, a otros lugares del Perú”, detalló.

MAQ cerró la primera mitad del año con un crecimiento en facturación de aproximadamente 50% en comparación al 2025. A la fecha, la empresa ha colocado más de 250 unidades en el Perú y proyecta cerrar el año con alrededor de 500 equipos eléctricos comercializados.

Stephanie Vásquez, gerente general de MAQ.

LEA TAMBIEN: Ecuatoriana de rastreo vehicular crece y va por S/ 60 millones: ¿qué nuevos negocios sumará?

MAQ duplicará su almacén en Aldea Logística y abrirá centros en Chiclayo y Arequipa

MAQ, que ingresó al mercado de logística y almacenamiento en el 2007, se mudó hace aproximadamente un año y medio a Aldea Logística en Villa El Salvador, donde hoy cuenta con 1,300 metros cuadrados (m2) de almacén. Para el 2027, la compañía proyecta duplicar ese espacio ante la necesidad de sostener su crecimiento.

“Tenemos que duplicar porque es imposible continuar un crecimiento sin tener dónde colocar los equipos”, sostuvo la gerente general.

Parte de esa expansión contempla salir de la capital. Vásquez señaló que la empresa evalúa abrir centros MAQ (centro de distribución) en Chiclayo y Arequipa, donde ya tiene presencia con clientes de los sectores agro y textil, respectivamente.

“Queremos replicar, pero con la promesa de cumplir los mismos estándares que se entregan en Lima. Realmente, cuando uno va a provincias o al interior del país, puedes ver claramente la necesidad de atención que tienen los clientes”, explicó. Este plan está proyectado para el 2027 y 2028.

Entre los hitos recientes, la ejecutiva destacó la implementación, a inicios de este año, de un sistema robotizado de gestión de repuestos denominado DASP, que permite garantizar el stock necesario para responder con rapidez a los mantenimientos.

MAQ, que ingresó al mercado de logística y almacenamiento en el 2007, se mudó hace aproximadamente un año y medio a Aldea Logística en Villa El Salvador, donde hoy cuenta con 1,300 metros cuadrados (m2).

LEA TAMBIEN: Ransa pone la mira en el negocio farmacéutico mientras acelera inversiones en Perú

Alquiler de montacargas gana peso frente a la compra de equipos ¿Por qué?

Actualmente, cerca del 95% de los equipos que comercializa MAQ son eléctricos con baterías de litio, siendo los montacargas la línea de mayor crecimiento, impulsada por clientes que buscan reemplazar equipos a combustión. El 5% restante corresponde a equipos manuales y proyectos de racks (estanterías).

“Ahí ves una clara aceptación del mercado. Son equipos más eficientes, ágiles, más seguros porque puedes tener control a través de la telemetría, pero sobre todo tienen un menor impacto ambiental”, señaló la ejecutiva.

La compañía también apuesta por el negocio de alquiler, segmento en el que representa el 20% de sus ingresos, frente al 10% que concentra hoy en su cartera. Vásquez explicó que existe una demanda creciente de clientes que prefieren no incurrir en gastos de capital.

“Hoy los clientes quieren dedicarse básicamente al core de su negocio y quieren dejarle esto a los expertos. Reducen gastos, no tienen que incurrir en personal para atender los equipos y tienen menos interrupciones en sus operaciones”, indicó.

LEA TAMBIEN: Tras Puntamar, este es el otro activo con el que crece la competencia de ‘foquita Farfán’

MAQ apunta al e-commerce y retail en 2027, aunque El Niño enfría las inversiones

En su portafolio, MAQ maneja tres marcas: las propias Bassler y Redmaq, y EP Equipment, firma internacional de la que posee la representación exclusiva en el Perú y con la que trabaja hace más de 15 años.

Consultada por el ingreso de marcas asiáticas que compiten por precio, Vásquez sostuvo que la compañía no busca disputar ese segmento. “No competimos por precio, competimos por el valor agregado (...) Contamos con un equipo de servicio técnico, que no solamente está en Lima, sino al interior del país”, afirmó.

La ejecutiva consideró que las marcas que ingresan compitiendo únicamente por precio tienen menor permanencia en el mercado. “Ingresan con un precio bajo y al año están desapareciendo. Los clientes se dan cuenta de que, cuando necesitan algo, voltean y no hay nadie que pueda darles un servicio postventa”, señaló.

De cara al 2027, Vásquez identificó a los sectores de e-commerce, retail y operadores logísticos como los de mayor potencial de crecimiento, por su alta rotación de inventario y las crecientes regulaciones ambientales. “El comportamiento del comprador nunca volvió a ser el mismo después de la pandemia, y ahí vemos una gran oportunidad”, sostuvo.

No obstante, la ejecutiva advirtió que factores como el Fenómeno de El Niño podrían llevar a algunos clientes a frenar temporalmente sLEAus inversiones. “Los clientes normalmente tienden a frenar un poco sus inversiones para ver qué sucede, así que hay que ser muy cautelosos con eso”, puntualizó.

LEA TAMBIEN: Masa y las oportunidades de crecimiento más allá de la venta de montacargas, ¿qué alista?