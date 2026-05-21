“Nosotros acá en Perú acabamos de cumplir 16 años en marzo, pero Tracklink como grupo ya supera los 25 años de trayectoria en la región”, señaló Jorge Portocarrero, gerente general de la compañía. “No somos una startup. Por el contrario, representó a una empresa con historia, con escala y con resultados comprobados. A la fecha, nos hemos consolidado como uno de los principales referentes en telemática, conectividad vehicular y seguridad en el país”, añadió.

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Así, el 2026 ha comenzado con resultados positivos que reflejan el dinamismo del sector. “ Hemos incrementado 50% en ventas respecto al mismo periodo del año pasado e, incluso, hemos duplicado la utilidad neta en este primer trimestre ”, afirmó. El impulso proviene, en gran medida, del segmento corporativo. “Hemos crecido muy fuerte en negocios corporativos y lo que estamos construyendo para este primer semestre es seguir escalando en conectividad con nuevas marcas automotrices, además de expandir nuestras soluciones hacia financieras, aseguradoras, flotas y empresas”, detalló Portocarrero.

La base de este desempeño se sostiene desde el 2025, año que obtuvo resultados histórico. “Para nosotros fue un año récord. Vendimos más de 40,000 servicios y superamos los 155,000 dispositivos instalados desde que iniciamos operaciones en Perú”, precisó. A ello sumó un indicador que marca la tendencia de Tracklink para el largo plazo. “Ya acumulamos 10 años consecutivos de crecimiento, con una tasa anual compuesta superior al 32% en los últimos cinco años. Eso nos posiciona como la empresa de mayor crecimiento en el sector en el país”, acotó.

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El segmento empresarial —flotas, aseguradoras y financieras— concentra el 60% de la operación en Perú. Foto: Andina

Más allá del GPS y las metas para 2026

Los resultados de Tracklink no solo responde a una mayor demanda por seguridad, sino también a una transformación en su modelo de negocio: lo que empezó como un servicio de rastreo vehicular evolucionó hacia servicios, basada en datos y conectividad. “Si bien nacimos en Perú vendiendo GPS para monitoreo vehicular, con la promesa inicial de recuperación ante robos, hoy hemos dado un giro importante. Ya no vendemos solo dispositivos, ofrecemos un ecosistema completo de conectividad vehicular ”, remarcó Portocarrero.

Ese ecosistema incluye monitoreo inteligente, plataformas de gestión de flotas, una central de emergencias y servicios de recuperación vehicular a nivel nacional. Pero el foco más reciente está en la integración con la industria automotriz. “Estamos desarrollando soluciones de conectividad para importadores y concesionarios. Por ejemplo, el aplicativo Toyota Conmigo ha sido desarrollado íntegramente por nosotros”, dijo.

El proyecto con Toyota, iniciado en 2019 y desplegado desde 2022, marcó un punto de inflexión. A partir de esa experiencia, la compañía replicó el modelo con Lexus —a través de Lexus Connect— y, más recientemente, con el concesionario Wigo mediante Wigo Assist. “Estos programas buscan fidelizar a los clientes y lograr que regresen a los talleres de postventa. Todo se basa en data, y esa data la proporciona el GPS”, acotó.

De cara al 2026, la meta es sostener el ritmo de expansión y alcanzar una facturación de S/ 60 millones (US$ 17.2 millones). “ Hemos proyectado un crecimiento a doble dígito, en línea con lo que venimos logrando hace más de una década ”, arguyó. Parte de esa estrategia pasa por fortalecer su presencia en el segmento corporativo, que hoy representa el 60% de su cartera. “El negocio corporativo es el que impulsa el volumen y la escalabilidad, mientras que el segmento individual fortalece la marca”, precisó.

La apuesta incluye ampliar alianzas con actores clave —bancos, aseguradoras y concesionarios—, así como profundizar el uso de data e inteligencia artificial. “Nuestros pilares son claros: alianzas estratégicas, uso inteligente de la información, expansión comercial y excelencia operativa”, resumió.

En cuanto a sectores, la presencia de la ecuatoriana es transversal, con especial énfasis en transporte, construcción y agroindustria. Sin embargo, el sector minero aparece como el siguiente objetivo . “Es un rubro que exige soluciones más complejas. Ya estamos participando en procesos como el de Minera Las Bambas, lo que representa una oportunidad importante por el volumen y la sofisticación del servicio requerido”, comentó.

Más allá del rastreo, la empresa integra monitoreo, gestión de flotas y atención de emergencias en una sola plataforma. Foto: Andina

Las nuevas verticales de Tracklink

La diversificación de Tracklink no se detiene en el negocio tradicional. En los últimos años, la compañía ha comenzado a construir nuevas verticales que apuntan a ampliar su alcance en movilidad y logística, con propuestas que van desde el alquiler de vehículos entre particulares hasta soluciones digitales para el transporte de carga.

Una de sus principales apuestas es Rento, una suerte de Airbnb automotor, una plataforma de car sharing que nació como una extensión natural de su base de clientes. “Buscábamos qué más podíamos ofrecerles a nuestros usuarios. Muchos ya tenían el GPS por seguridad, pero queríamos agregarles valor”, recordó Portocarrero. “Ahí surge la idea de Rento, inspirada en modelos que ya existen en Estados Unidos y Europa, pero adaptada a nuestra realidad”, dijo.

El ejecutivo detalló que la seguridad fue un elemento central en el diseño del servicio. “Cada vehículo cuenta con GPS, se activa un seguro todo riesgo en cada alquiler y, además, aplicamos filtros rigurosos a quienes quieren alquilar. Revisamos antecedentes, historial de conducción y capacidad de pago”, contó. El resultado, asegura, ha sido consistente: “En más de 20,000 días de alquiler no hemos tenido ningún caso de robo o apropiación ilícita”, subrayó.

El modelo también ha generado ingresos para los usuarios. “Hay propietarios que están ganando más de US$ 700 al mes alquilando sus vehículos, lo que incluso les permite financiar una segunda unidad”, comentó.

Por un lado, está MiCarga, similar a un modelo tipo Uber de carga, una solución que viene operando desde 2017 y que conecta a transportistas con clientes, incorporando trazabilidad en tiempo real. “El usuario puede ver por dónde se mueve su carga en todo momento. Eso añade una capa de seguridad clave en un mercado donde la visibilidad es limitada”, afirmó Portocarrero. Ahora, ambas experiencias convergerán en Rento Cargo, una nueva plataforma que buscará digitalizar la logística. “Va a ser una especie de ciudad logística, donde no solo conectamos oferta y demanda, sino que también gestionamos pagos, validaciones y operación”, adelantó.

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El objetivo es atacar una de las principales ineficiencias del sector: los viajes de retorno vacíos. “Hoy, una gran parte del transporte de carga en el país regresa sin mercadería. Con la data de geolocalización podemos identificar camiones disponibles y ofrecerles carga de retorno, lo que reduce costos y mejora la eficiencia para todos”, explicó. Según el ejecutivo, Rento Cargo absorberá a MiCarga y entrará en operación en los próximos meses. “ Estamos en desarrollo y esperamos lanzar hacia finales de julio o agosto . En una primera etapa enrolaremos transportistas y, hacia el último trimestre, activaremos la demanda”, precisó.

En paralelo, la compañía ya proyecta la expansión internacional de Rento. “Lo tenemos previsto para el próximo año. Ya contamos con socios extranjeros, incluso inversionistas vinculados al ecosistema de startups, que nos van a ayudar a dar ese siguiente paso”, señaló. Chile, en detalle, se perfila como uno de los próximo mercados objetivos para la expansión de Tracklink.