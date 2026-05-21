Tracklink encadena una década de expansión sostenida, impulsada por la demanda de soluciones de seguridad vehicular. Foto: Tracklink
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Un mercado poco visible, pero en constante expansión, es el de los servicios de GPS para rastreo vehicular. En Perú, se estima que este sector mueve entre S/ 80 millones y S/ 250 millones al año, impulsado por la demanda de soluciones de seguridad y monitoreo. En este contexto, destaca la ecuatoriana Tracklink, una empresa con más de dos décadas de trayectoria, especializada en seguridad, monitoreo, control y recuperación vehicular con tecnología propia. Su presencia regional se ha consolidado con operaciones en Ecuador (donde se ubica su casa matriz), Perú, Chile, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. ¿Qué planes se ha trazado para este año? Y, más allá de su negocio principal, ¿qué nuevas apuestas alista para seguir creciendo?

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