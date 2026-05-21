En este nuevo podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la Casación No. 32926-2025, que señala el valor para los contribuyentes nacionales de los Certificados de Residencia aplicable a los CDIs que Perú ha suscrito.
Esta Casación señala que es ese formalismo es uno que ningún CDI exige y que no debería desvirtuar las retenciones efectuadas en aplicación de los referidos Convenios. Sin embargo, la Sunat y el Tribunal Fiscal insisten en una posición contraria y recaudatoria.