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Francisco Pantigoso Velloso da Silveira
Francisco Pantigoso Velloso da Silveira

En este nuevo podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacifico y UPC, nos explica los alcances de la Casación No. 32926-2025, que señala el valor para los contribuyentes nacionales de los Certificados de Residencia aplicable a los CDIs que Perú ha suscrito.

Esta Casación señala que es ese formalismo es uno que ningún CDI exige y que no debería desvirtuar las retenciones efectuadas en aplicación de los referidos Convenios. Sin embargo, y el Tribunal Fiscal insisten en una posición contraria y recaudatoria.

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