Reparaciones de vehículos: falta de comunicación con el cliente puede derivar en sanciones. (Foto: Motorpasión)
Reparaciones de vehículos: falta de comunicación con el cliente puede derivar en sanciones. (Foto: Motorpasión)
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Gerardo Rosales Diaz
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El servicio de reparación de vehículos suele implicar plazos variables, especialmente, cuando se requieren repuestos importados o intervienen aseguradoras en el proceso. Sin embargo, cuando las demoras se extienden por meses —o incluso por más de un año— surge una pregunta relevante desde el ámbito del derecho del consumidor

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