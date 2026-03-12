Henkel, compañía alemana fabricante de adhesivos, productos para el cuidado de la belleza y del hogar, reportó que su operación en Perú superó los S/150 millones en ventas en 2025 (unos 37,3 millones de euros), en el marco de un ejercicio global marcado por un crecimiento económico moderado y un entorno geopolítico complejo.
A nivel global, la empresa registró ventas por 20.495 millones de euros en 2025, lo que representó una caída nominal de 5.1% frente al año anterior, afectada principalmente por el efecto del tipo de cambio y desinversiones. No obstante, el crecimiento orgánico fue de 0.9%, impulsado principalmente por precios, mientras que los volúmenes se mantuvieron estables.
En Perú, la empresa informó que durante el año implementó cambios en su operación logística y amplió su presencia en nuevas líneas de negocio.
Según la compañía, en 2025 se concretó la transición a un nuevo centro de distribución, además del ingreso de sus tecnologías adhesivas al sector agrícola y la entrada al mercado automotriz con portafolios de siliconas, sellantes y adhesivos. También se amplió la distribución de productos de retail y el portafolio de styling en el negocio de belleza profesional.
“En un escenario competitivo y en permanente evolución, Henkel Peruana sigue proyectándose con claridad estratégica, expandiendo su alcance y consolidando una operación más ágil, integrada y alineada con las necesidades del mercado peruano”, dijo Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana.
LEA TAMBIÉN: De proveedor a inversor: la ruta de firmas alemanas en minería en Perú y empresas que asoman
Henkel proyecta crecimiento moderado en 2026 ante presión de precios
En el desempeño global por divisiones, Adhesive Technologies registró un crecimiento orgánico de 1.5%, impulsado por el segmento Mobility & Electronics. En tanto, Consumer Brands avanzó 0.3%, con dinamismo en la categoría de cuidado del cabello.
Para 2026, Henkel prevé que la economía global mantenga un ritmo de crecimiento moderado, en un escenario marcado por incertidumbre geopolítica y presiones en los precios. En este contexto, solo se anticipa un aumento moderado en la demanda industrial y en la demanda del consumidor en las áreas de negocio relevantes para las actividades de bienes de consumo.
La compañía también informó avances en su estrategia de sostenibilidad y digitalización, incluyendo la reducción de emisiones, el uso de Inteligencia Artificial (IA) en procesos industriales y el desarrollo de soluciones tecnológicas en su portafolio.
“A pesar de las continuas y difíciles condiciones económicas, hemos hecho avanzar con éxito a Henkel en 2025. Hemos alcanzado o incluso superado objetivos clave y continuamos impulsando la transformación de nuestra empresa. Hemos aumentado nuestras ventas orgánicamente y hemos mejorado significativamente la rentabilidad de nuestra compañía“, CEO de Henkel Global, Carsten Knobel.
LEA TAMBIÉN: Firma de Brasil triplicará su planta de adhesivos en Perú