Henkel, compañía alemana fabricante de adhesivos, productos para el cuidado de la belleza y del hogar, reportó que su operación en Perú superó los S/150 millones en ventas en 2025 (unos 37,3 millones de euros), en el marco de un ejercicio global marcado por un crecimiento económico moderado y un entorno geopolítico complejo.

A nivel global, la empresa registró ventas por 20.495 millones de euros en 2025, lo que representó una caída nominal de 5.1% frente al año anterior, afectada principalmente por el efecto del tipo de cambio y desinversiones. No obstante, el crecimiento orgánico fue de 0.9%, impulsado principalmente por precios, mientras que los volúmenes se mantuvieron estables.

En Perú, la empresa informó que durante el año implementó cambios en su operación logística y amplió su presencia en nuevas líneas de negocio.

Según la compañía, en 2025 se concretó la transición a un nuevo centro de distribución, además del ingreso de sus tecnologías adhesivas al sector agrícola y la entrada al mercado automotriz con portafolios de siliconas, sellantes y adhesivos. También se amplió la distribución de productos de retail y el portafolio de styling en el negocio de belleza profesional.

“En un escenario competitivo y en permanente evolución, Henkel Peruana sigue proyectándose con claridad estratégica, expandiendo su alcance y consolidando una operación más ágil, integrada y alineada con las necesidades del mercado peruano”, dijo Jorge Strapasson, presidente de Henkel Peruana.

Henkel proyecta crecimiento moderado en 2026 ante presión de precios

En el desempeño global por divisiones, Adhesive Technologies registró un crecimiento orgánico de 1.5%, impulsado por el segmento Mobility & Electronics. En tanto, Consumer Brands avanzó 0.3%, con dinamismo en la categoría de cuidado del cabello.

Para 2026, Henkel prevé que la economía global mantenga un ritmo de crecimiento moderado, en un escenario marcado por incertidumbre geopolítica y presiones en los precios. En este contexto, solo se anticipa un aumento moderado en la demanda industrial y en la demanda del consumidor en las áreas de negocio relevantes para las actividades de bienes de consumo.

La compañía también informó avances en su estrategia de sostenibilidad y digitalización, incluyendo la reducción de emisiones, el uso de Inteligencia Artificial (IA) en procesos industriales y el desarrollo de soluciones tecnológicas en su portafolio.

“A pesar de las continuas y difíciles condiciones económicas, hemos hecho avanzar con éxito a Henkel en 2025. Hemos alcanzado o incluso superado objetivos clave y continuamos impulsando la transformación de nuestra empresa. Hemos aumentado nuestras ventas orgánicamente y hemos mejorado significativamente la rentabilidad de nuestra compañía“, CEO de Henkel Global, Carsten Knobel.

