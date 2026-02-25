Diego Peramás, gerente general de Automotores Inka, señaló que la concesionaria cerró el 2025 con un crecimiento en ventas de 99.5%, al superar las 4,000 unidades colocadas, frente a las 2,075 registradas en 2024. “Tenemos la representación de Hyundai en Trujillo. Fue nuestro primer año de operación completa con la marca y la llevamos a su mayor market share en los últimos cinco años. Además, ahora somos exclusivos de Mazda, Subaru y Renault en la ciudad; y en Lima ingresamos con JAC, marca que ya operábamos en otras plazas, pero no en la capital”, resaltó a Gestión.

Actualmente, la empresa de origen chiclayano, que inició operaciones en 2009, ha profesionalizado el negocio familiar para adoptar una estructura corporativa que respalde mayores inversiones, como el clúster de vehículos en Trujillo, inaugurado en 2024.

“Es nuestro local más grande y con mayor venta, ya que facturamos más de US$ 2 millones al mes. Además, representa el 23% de los ingresos de la compañía. Sin embargo, todavía tiene espacio para crecer, pese a que al inicio tuvimos una curva de maduración un poco más lenta de lo proyectado”, comentó.

Con esa base, la concesionaria se posiciona como el “dealer” más grande en el norte. Según el ejecutivo, hoy supera en volumen de ventas a las demás concesionarias de la zona, a diferencia de años anteriores, cuando colocaban la mitad de unidades que sus competidores. “Tenemos 10 locales en cinco ciudades a nivel nacional. De hecho, este mes ingresamos por primera vez a Huancayo con las marcas Hyundai, JMC y Geely”, afirmó.

A nivel de portafolio, Automotores Inka representa 17 marcas, entre las que Hyundai, Changan, DFSK y Geely registran mayor rotación. “El 59% de nuestros vehículos son de origen asiático y el resto corresponde a marcas tradicionales. Además, cerca del 40% de las ventas a nivel nacional proviene principalmente de marcas chinas”, sostuvo el ejecutivo.

Para 2026, la empresa proyecta expandir su red de concesionarios con foco en consolidar su presencia en el norte. “Estamos en conversaciones para sumar dos operaciones más en el norte mediante la absorción de concesionarios, y la operación podría concretarse durante el primer semestre”, adelantó.

En el sur, aunque evaluaron ingresar, no concretaron su entrada al considerar que se trata de un mercado consolidado y con poco espacio para crecer. “Las oportunidades que han surgido las hemos rechazado porque no nos interesa ser el concesionario más grande del país, sino el más rentable”, aseveró.

En el negocio de postventa, no planea expandirse, ya que su estrategia es operar con un taller por cada ciudad donde tiene presencia. “A excepción de Trujillo, donde contamos con dos talleres por el tamaño de la operación, en el resto de ciudades tenemos uno por plaza. Eso nos permite concentrar la operación, optimizar costos y gastos, y estandarizar procesos. No tenemos locales dedicados solo a taller; todos incluyen también área de ventas”, explicó.

Automotores Inka diversifica con eléctricos y pesados en el norte

En contraste, la apertura de nuevas marcas sigue en evaluación. En diciembre del año pasado, la empresa incorporó la marca china BYD de la mano de su importador Motoryza. “Tenemos versiones híbridas enchufables y 100% eléctricas en el clúster de Trujillo, y nos gustaría incorporarlas en nuestros demás locales del norte. Aún debemos conversarlo con la marca, es un tema pendiente”, comentó el ejecutivo.

En línea con su estrategia de diversificación, la empresa ingresará en este primer semestre a la categoría de vehículos pesados de 15 toneladas para arriba, en particular tractocamiones, una iniciativa que ya había anticipado en 2024. “A través de nuestro importador Inchcape, sumaremos esta línea al portafolio en el norte, con marcas asiáticas. Es un segmento al que queremos darle foco este año”, comentó.

Con esta incorporación, la compañía proyecta vender más de 6,000 unidades en 2026, impulsada por el crecimiento del sector automotor —que, según el ejecutivo, registra un buen desempeño este año— y por las nuevas marcas asumidas por la concesionaria el año pasado. “Nuestra estrategia es seguir creciendo con nuestros importadores”, afirmó.

