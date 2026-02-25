El proyecto de clúster de vehículos en Trujillo inició su construcción en 2023 y se inauguró en 2024 con una inversión cercana a los S/ 20 millones. (Foto: Automotores Inka)
El proyecto de clúster de vehículos en Trujillo inició su construcción en 2023 y se inauguró en 2024 con una inversión cercana a los S/ 20 millones. (Foto: Automotores Inka)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La empresa de origen chiclayano Automotores Inka, dedicada a la venta de vehículos y representante de diversas marcas, avanza en un plan que combina expansión en regiones y fortalecimiento de su portafolio. La concesionaria, con presencia en cinco ciudades, proyecta nuevas operaciones en el norte y alista su ingreso a una nueva categoría, en un contexto de recuperación del mercado automotriz.

TE PUEDE INTERESAR

Vehículos de lujo: Lexus roza el 10% del mercado y expande portafolio
Astara Perú y la apuesta con Mitsubishi, Kia y Peugeot para facturar US$ 600 mlls
Geely inicia nueva fase de expansión y busca tener mayor presencia en provincias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.