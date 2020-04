La prolongada cuarentena -que lleva ya poco más de un mes- esta generando una demanda por los talleres mecánicos y venta de repuestos de los peruanos que laboran en servicios esenciales. En concreto de personal de la salud, bomberos, centros médicos, banca, entre otros.

Sin embargo, el estado de emergencia impide que estos trabajadores de servicios esenciales puedan asistir a un taller mecánico o -incluso- comprar una autoparte dado que se encuentran cerrados, acatando la cuarentena.

Según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) cerca de 8 ,000 vehículos -apenas 5% del total de la flota solo de Lima- vienen demandando este servicio durante el estado de emergencia , dado que usan su auto particular para transportarse o incluso lo pide un hospital que requiere de repuestos para la ambulancia, entre otros.

“Tanto funcionarios públicos como de la salud nos indican que no pueden ser atendidos cuando -por ejemplo- se les malogra una llanta o no tienen el repuesto dado que el taller mecánico no está funcionando. Esto genera una dificultad, ya que estamos teniendo problemas en la cadena logística. Si bien entendemos la preocupación del Gobierno, pero hay un vacío en la norma (del estado de emergencia) que tiene que ser aclarado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones”, explicó a Gestión.pe el gerente general de la AAP, Adrián Revilla.

En efecto en la citada norma se indica que está autorizado los talleres mecánicos de vehículos de transporte urbano y de carga de alimentos (autorizados a funcionar durante la cuarentena), dejándose de lado el servicio mecánico de los patrulleros de la PNP, de los bomberos, de los hospitales así como de los médicos, policías, trabajadores de bancos, entre otros, que no pueden ser atendidos.

“El único requerimiento del gremio es que se permita el funcionamiento de los talleres mecánicos para suplir la demandan de los servicios esenciales”, reiteró Revilla. En esa línea, recordó que cuentan con protocolos de bioseguridad para evitar posibles contagio de Covid-19 en estos negocios, en la misma -remarcó- se hace hincapié del distanciamiento social.

¿Qué protocolos de bioseguridad se deben seguir en los talleres mecánicos y venta de repuestos? De acuerdo al documento que tuvo acceso este diario, son los siguientes:

Ofrecer servicios de recojo y entrega de vehículos para servicios.

Ofrecer el servicio de delivery de repuestos.

Limitar el servicio de transporte a no más de dos personas por viaje.

Promover pagos de facturas electrónicamente o tarjeta de crédito.

Para la recepción y entrega de vehículos el personal del concesionario debe contar con los elementos de protección necesarios (mascarillas y guantes)

De aclararse y habilitarse la posibilidad de que los talleres mecánicos para brindar servicios a los trabajadores de servicios esenciales puedan ser abiertos tras la cuarentena se posibilitaría -según la AAP- que 38,000 talleres, solo en Lima, puedan operar. Lo que implica dotar de trabajo a 19,800 personas ligadas a esta actividad.

“A nivel nacional existen 76,000 talleres de servicio mecánico, de los cuales el 50% están en Lima (38,000). Además hay 99,000 trabajadores en talleres y comercializadoras de repuestos. Si se aprueba la posibilidad de que puedan prestar servicio calculamos que entre 10% y 20% de estos trabajadores estarían retomando sus actividades”, apuntó Revilla.

-Venta online-

El Covid-19 también va a tener un impacto determinante en la venta de autos al público, debido a que se está virando del canal tradicional hacia la venta online.

No obstante y pese a que ello no está prohibido, el principal cuello de botella que enfrentan es la entrega final del producto dado que -durante la cuarentena- esto no va ser posible.

“Por ello, otro de lo pedidos que hacemos al Ejecutivo es que se permita a los concesionarios la venta online y la entrega del vehículo, ya que este último punto no está permitido. Por ejemplo, si un empresario demanda un camión para el transporte de alimentos, no se podrá completar la compra porque va ser imposible entregarlo. Esa es nuestra preocupación”, subrayó.

Añadió que desde el gremio están desarrollando una plataforma virtual que permita a las personas adquirir un vehículo y que pueda ser llevado hasta su casa . En ese sentido, consideró que el transporte en vehículo particular es el medio más seguro para evitar un posible contagio de Covid-19 a diferencia del transporte público o -incluso- de la bicicleta.