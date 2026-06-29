Paolo Sacchi, CEO de Ransa, detalló a Gestión que la operación en Perú mantiene un desempeño sólido. “Si miramos específicamente Perú, las ventas han crecido por encima del 10% este año. Hemos tenido un crecimiento en cuanto al número de clientes, que ha sido muy importante”, señaló.

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¿Cómo le está yendo a la operación de Perú en el primer semestre del año?

El crecimiento en el primer semestre supera el 12%, impulsado por la expansión de la cartera de clientes en sectores estratégicos . En 2025 se cerraron contratos en energía, minería, gas y petróleo por más de US$ 60 millones, los cuales este año están contribuyendo de manera importante a los resultados. A ello se suman clientes del segmento de consumo masivo, que también vienen aportando un desempeño positivo.

En total, la compañía ha incorporado alrededor de 700 nuevos clientes a nivel general, en línea con la estrategia de acercar la operación al cliente y colocarlo en el centro del modelo de negocio.

¿Qué inversiones están proyectando en Perú y en qué áreas se concentrarán?

Perú concentra una parte importante del plan de expansión regional. Este año se prevé una inversión cercana a los US$ 12 millones , destinada principalmente a infraestructura, transporte y distribución, además del crecimiento de otros negocios que la compañía opera en el país, como el sector automotriz.

Dentro de esta estrategia también se incluye el negocio agroindustrial, que viene ganando relevancia. La compañía cuenta con un packing para el procesamiento y empaque de frutas, y este segmento ha registrado un crecimiento importante durante el primer semestre del año.

¿Qué tan amplia es hoy la operación regional de la compañía?

Ransa tiene una escala regional amplia, con operaciones en 12 países que van desde México hasta Chile. No solo está presente en grandes ciudades, sino también en más de 15 puertos y más de 95 sedes a nivel regional, con un equipo de más de 9,000 colaboradores.

Actualmente, integra más de 23 negocios vinculados a la cadena logística, que abarcan desde almacenaje y distribución hasta depósito temporal, reparación de contenedores y transporte. El objetivo es ofrecer un servicio logístico integral que cubra todo el proceso, desde la llegada del barco hasta la entrega final al cliente.

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La compañía busca ampliar su capacidad de distribución con nueva flota y mayor capilaridad en el país. Foto: Ransa

El destino de las inversiones de Ransa en Perú

¿En qué áreas se están concentrando las inversiones de los US$ 12 millones?

Están orientadas a reforzar la capacidad operativa en distintas líneas del negocio logístico. Una parte importante se destina al crecimiento del área de distribución, lo que implica aumentar la flota de camiones para lograr una cobertura más capilar y contar con flota propia.

¿Qué otros frentes de negocio están impulsando estas inversiones?

También se están destinando recursos al negocio de comercio exterior, con inversiones en camiones para atender a clientes de agroindustria, importación y exportación. En agroindustria, se están implementando mejoras en la planta de procesamiento de frutas Torre Blanca, incorporando un nuevo túnel de frío y ampliando la capacidad de almacenaje para el procesamiento de fruta.

En el segmento automotriz, las inversiones están vinculadas a la operación en el puerto de Chancay, donde se están incorporando “cigüeñas” para el traslado de vehículos desde el puerto hacia Lima, lo que ha requerido también reforzar la flota debido a la mayor distancia operativa. En conjunto, estas inversiones se distribuyen entre transporte, distribución, comercio exterior, agroindustria y logística automotriz.

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Ransa evalúa replicar su negocio de logística farmacéutica en Perú, modelo que ya opera en otros países de la región. Foto: Ransa

Negocio farmacéutico de Ransa: ¿llegará a Perú?

¿Evalúan la posibilidad de expandir el negocio de logística farmacéutica hacia el mercado peruano?

En efecto, no descartamos expandir el negocio de logística farmacéutica en Perú, pero actualmente la iniciativa se encuentra en fase de evaluación de mercado .

¿Cuál es la estrategia de expansión de la compañía en este tipo de negocios especializados?

La estrategia de la compañía se basa en movilizar modelos de negocio entre los países donde ya opera, principalmente Perú, Chile y Colombia, que son considerados mercados estratégicos para su crecimiento orgánico y a partir de adquisiciones previas.

En esa lógica, los negocios se analizan para ver dónde pueden replicarse según su desempeño. Por ejemplo, el negocio extractivo vinculado a minería se ha llevado de Perú a Chile, mientras que el negocio farmacéutico que hoy opera en Chile y Ecuador se evalúa traer a Perú . Actualmente, este segmento funciona en Chile bajo la marca Loginsa, adquirida en 2024, con soluciones de logística 3PL para el sector biomédico, incluyendo almacenamiento en frío y seco, distribución, última milla y trazabilidad con estándares sanitarios.

¿Podría concretarse este ingreso en el 2027?

Estamos evaluando el mercado y, en base a ese análisis, podríamos ingresar a finales de 2026 o a inicios de 2027 , aunque la decisión aún depende de esa evaluación. En todos los casos, la estrategia no parte del tipo de negocio, sino del cliente: no es que entremos definiendo de antemano un sector como pharma o minería, sino que buscamos al cliente y, a partir de ahí, construimos la cadena logística que necesita.

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Paolo Sacchi, CEO de Ransa, señaló que la compañía proyecta invertir US$ 12 millones en Perú este año para fortalecer su infraestructura logística y expandir sus operaciones. Fuente: Ransa

¿Más centros de distribución de Ransa?

¿Qué planes de expansión de infraestructura tiene Ransa en Perú?

En términos de infraestructura, venimos evaluando nuevas ampliaciones de la red de centros de distribución, como parte de una estrategia de fortalecimiento de capacidades logísticas. En concreto, tenemos varios proyectos de centros de distribución en la zona del Callao y en la zona norte del país para seguir expandiendo nuestras capacidades.

¿Cuándo se prevé la ejecución de estos proyectos?

Parte de estas iniciativas podría ejecutarse hacia finales de este año , en línea con el crecimiento de la operación local. Además, Ransa ha venido incrementando su capacidad en metros cuadrados junto a distintos clientes, bajo un modelo asset light.

Este enfoque no contempla la adquisición de predios propios, sino el alquiler de espacios o la construcción de centros de distribución ad hoc mediante contratos de largo plazo con empresas inmobiliarias. Estas alianzas permiten desarrollar infraestructura adaptada a las necesidades de cada sector, como automotriz, consumo masivo, frío y seco.

¿En cuánto aumentaría la capacidad de almacenamiento en Perú?

Calculó que la capacidad de almacenamiento podría incrementarse entre 10,000 y 20,000 metros cuadrados (m2) a nivel Perú.

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Clave

Nuevo país: Al alto directivo señaló que su estrategia de expansión regional se concentra en la costa del Pacífico, desde México hasta Chile, donde ya existen sinergias operativas. En esa línea, dijo que aún se encuentran evaluando la incorporación de un par de países adicionales a su red en los próximos años, en el marco de su plan de crecimiento regional .