Ransa proyecta ampliar su red de centros de distribución en el Callao y el norte del país. Foto: Ransa
Ransa proyecta ampliar su red de centros de distribución en el Callao y el norte del país. Foto: Ransa
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Karen Guardia Quispe
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Ransa, uno de los principales operadores logísticos de la región, participa de punta a punta en la cadena logística, con operaciones en 12 países y presencia en 13 ciudades del Perú. En el primer semestre del año, su operación local registró un crecimiento de dos dígitos, mientras que a nivel regional la compañía sumó alrededor de 700 nuevos clientes. En ese contexto, la empresa ya define sus próximos pasos para el mercado peruano. ¿Qué inversiones están previstas y qué nuevas oportunidades ya están en su radar?

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