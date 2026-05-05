Oscar Soto, gerente comercial regional de Soldexa ESAB para Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela, señaló que la empresa cerró 2025 con un crecimiento de doble dígito, impulsado por la actividad industrial, donde ha tenido una penetración mayor con clientes estratégicos. “Hemos logrado alianzas importantes, como la de SIMA Callao en el proyecto con Hyundai Heavy Industries. Esta iniciativa, vinculada a la renovación de la flota de la Armada, fue clave”, señaló a Gestión.

Hace poco instaló una máquina de corte con un costo superior a US$ 1 millón; además, seguirán con la alianza para proveer soluciones, equipamiento y capacitación técnica. “El proyecto con SIMA tiene un horizonte de varios años. Contempla la construcción de cuatro fragatas (buques de guerra) y una ejecución estimada de cinco a seis años adicionales. Actualmente, registra un avance de 10%”, comentó.

La empresa sigue manteniendo el 50% de participación de mercado en equipos de soldadura, pese a tener muchos competidores con productos de precios bajos. “Hemos observado una mayor presencia de productos y marcas provenientes de China con alta competitividad en precios”, afirmó.

El mayor impacto se ha registrado en los equipos ligeros, especialmente en el equipamiento para cerrajería. Este escenario los ha llevado a reforzar sus marcas premium y a incorporar otras con las que puedan competir en ese segmento.

Oscar Soto, gerente comercial regional de Soldexa ESAB para Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Venezuela

ESAB refuerza automatización industrial en Perú con nuevas compras

La adquisición en 2024 de la brasileña Sumig, fabricante de robótica industrial, permitió a la empresa avanzar en su proceso de automatización con el fin de alcanzar los estándares de fabricación internacional. “Estamos por instalar dos líneas de soldadura robotizadas en el país para dos empresas, lo que les permitirá mejorar su eficiencia y productividad. Estarán listas antes de mitad de año o hacia junio (...) Será bastante importante para el país porque sin esa variable creo que dejaremos de ser competitivos”, adelantó.

Otra adquisición reciente de ESAB Corporation se concretó a inicios de este año con la compra de Eddyfi Technologies, empresa canadiense especializada en tecnologías de Ensayos No Destructivos (END).

“La compañía fue adquirida por US$ 1,500 millones. Estamos evaluando cómo nos impactará; consideramos que será positivo, especialmente por el desarrollo vinculado a las tierras raras y otros recursos que pueden convertirse en una herramienta relevante a futuro”, señaló.

El ejecutivo detalló que todas las líneas de negocio de la firma, vinculado a minería y construcción, de la firma se sumarían a Soldexa. “La marca podría estar siendo parte de nuestro portafolio en 2027”, afirmó.

Soldexa va por minería y despliega estrategia omnicanal en Perú

Para este año, Soldexa tiene dos objetivos trazados. El primero es crear sinergias con la empresa colombiana Sager, —que la corporación también adquirió en 2024—, especializada en servicios de soldadura de mantenimiento y reparación.

“Aunque comenzamos a gestionarla en octubre, este año el proceso será más intensivo, lo que implica integrar la compañía a los estándares de ESAB y contribuir a la expansión del negocio para atender el mercado peruano. Las sinergias entre ambas nos permitirán ganar participación en determinados segmentos. Los principales mercados de Sager son minería, cemento y azucareras”, indicó.

De hecho, uno de los principales sectores en la cual Soldexa quiere aumentar su participación es el de mantenimiento industrial en minería. “Tenemos proyectos en marcha que aún no puedo comentar; algunos se desarrollan en el sur, donde buscamos posicionarnos como un actor relevante en el mantenimiento minero”, señaló.

La segunda estrategia de la firma es el desarrollo de un canal omnicanal industrial orientado al B2B, un modelo que —según el ejecutivo— aún no se ha implementado en Perú.

“Buscamos integrar las plataformas digitales con las físicas para ofrecer un servicio unificado a los clientes. Lo haremos a través de nuestro ecommerce, la plataforma digital de capacitación, los centros de experiencia, los asesores de campo y cadena de distribuidores. Estimamos tener el sistema listo hacia mitad de año; en julio, todos los canales deberían estar interconectados”, adelantó.

Con estas iniciativas, la compañía proyecta un crecimiento de doble dígito este año, impulsado por el reforzamiento de la automatización, la robotización y la digitalización de sus procesos de soldadura; y también de marcas premium en líneas de productos maduras.

Más datos sobre Soldexa

Operación. ESAB Corporation es una compañía global con más de 120 años de trayectoria, con presencia en países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Además, cuenta con un portafolio global de más de 5,000 SKU’s orientados a soluciones para la industria.

ESAB Corporation es una compañía global con más de 120 años de trayectoria, con presencia en países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Además, cuenta con un portafolio global de más de 5,000 SKU’s orientados a soluciones para la industria. Líneas de producto. La línea de consumibles de soldadura concentra el 70% de la facturación de Soldexa. Sin embargo, el de mayor crecimiento y ganancia de participación se registra en equipos de soldadura para los segmentos ligero, mediano y pesado.

La línea de consumibles de soldadura concentra el 70% de la facturación de Soldexa. Sin embargo, el de mayor crecimiento y ganancia de participación se registra en equipos de soldadura para los segmentos ligero, mediano y pesado. Plantas. Soldexa ESAB tiene una planta de 50,000 m2 en Lurín, en la cual tiene una capacidad para producir 25,000 toneladas de electrodos al año. En China, tiene una fábrica que produce para los mercados de Latinoamérica. En el mundo tiene casi 25 plantas y diferentes líneas de negocio.

Soldexa ESAB tiene una planta de 50,000 m2 en Lurín, en la cual tiene una capacidad para producir 25,000 toneladas de electrodos al año. En China, tiene una fábrica que produce para los mercados de Latinoamérica. En el mundo tiene casi 25 plantas y diferentes líneas de negocio. Ecommerce. En 2025, la empresa inauguró su plataforma de comercio electrónico y tuvieron un desempeño sobresaliente, ya que el 1% de sus ventas pasaron por ese canal.

En 2025, la empresa inauguró su plataforma de comercio electrónico y tuvieron un desempeño sobresaliente, ya que el 1% de sus ventas pasaron por ese canal. Centro de aplicaciones. El año pasado la empresa inauguró un centro de aplicaciones en soldadura en Senati Arequipa en el marco del PERUMIN 37.