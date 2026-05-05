Soldexa ESAB tiene una planta de 50,000 m2 en Lurín, en la cual tiene una capacidad para producir 25,000 toneladas de electrodos al año. (Foto: Soldexa)
Soldexa ESAB tiene una planta de 50,000 m2 en Lurín, en la cual tiene una capacidad para producir 25,000 toneladas de electrodos al año. (Foto: Soldexa)
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Edgar Velito
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El fabricante y comercializador de productos para soldadura, Soldexa, empresa que forma parte de ESAB Corporation, avanza en su estrategia en Perú con nuevas alianzas en proyectos industriales, inversiones en tecnología y cambios en su operación, en un contexto de mayor competencia en el mercado. La compañía también evalúa integrar recientes adquisiciones, reforzar su presencia en minería y desplegar un modelo omnicanal B2B, mientras desarrolla iniciativas que marcarán su siguiente etapa en el país.

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