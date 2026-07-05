La desarrolladora guatemalteca destinará parte de los US$ 100 millones captados en su primera emisión de bonos sostenibles a fortalecer su presencia en Perú. Foto: Mobiliare
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Karen Guardia Quispe
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Perú se perfila como uno de los mercados prioritarios para la guatemalteca Mobiliare Real Estate, con operaciones en nueve países de Latinoamérica. La compañía, que opera en el país desde 2022, destinará parte de los US$ 100 millones obtenidos en su primera emisión de bonos sostenibles —correspondiente a un programa de hasta US$ 300 millones estructurado por BID Invest— a impulsar su expansión en el mercado peruano. ¿Cuáles son sus planes de crecimiento? La apuesta toma fuerza luego de que la firma obtuviera la autorización para elevar su participación en Oporsa, empresa vinculada al Grupo Andino, del 38% al 50%.

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