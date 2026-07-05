Daiann Irigoyen, directora de Estrategia y Relaciones con Inversionistas de Mobiliare Real Estate, explicó que la estructura actual del financiamiento responde a una evolución en su relación con inversionistas. “Este es un programa de bonos privados bajo la regulación 4A2 de los Estados Unidos. Me voy a permitir regresar un poco a noviembre 2025 cuando emitimos un bono de US$ 500 millones bajo otra regulación, 144A- Reg S”, señaló. “Esta fue nuestra primera salida al mercado de capitales”, agregó.

De acuerdo con la ejecutiva, ese primer paso permitió abrir una relación con organismos multilaterales como el BID, que posteriormente se integró a la estrategia de financiamiento de la compañía. “En esa ocasión tuvimos la oportunidad de estrechar la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que no pudo participar en ese momento, pero se quedó con la inquietud de poder apoyarnos en el crecimiento de la región”, relató.

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Esa conversación derivó en la actual emisión bajo el programa 4A2. “Es un programa de hasta US$ 300 millones y hemos emitido el primer tramo, que es de US$ 100 millones”, precisó. La estrategia de la compañía, anotó, no se basa en desarrollar proyectos especulativos, sino en una lógica de acompañamiento a clientes regionales.

“Primero, el propósito de Mobiliare es diversificarse tanto regionalmente como en tipos de clientes y activos. Nuestro modelo de negocio es particular: nosotros seguimos a nuestros clientes”, afirmó. En esa línea, expresó que la compañía no desarrolla activos para luego buscar arrendatarios, sino que estructura proyectos a partir de contratos ya asegurados. Ese enfoque ha llevado a la empresa a operar bajo lo que denominan un modelo de “One Stop Solution”, que permite acompañar a los mismos clientes en distintos países.

“Nuestros clientes son los que nos trajeron al Perú. Hemos podido acompañarlos desde el 2022, cuando empezamos a tener operaciones en el país”, sostuvo. La ejecutiva también resaltó el atractivo del mercado local dentro de la estrategia regional. “Es un país que es investment grade desde el punto de vista crediticio y de gobierno, y lleva décadas de serlo. Eso encaja con nuestra estrategia de diversificación hacia países con esos perfiles”, aclaró.

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La compañía impulsa nuevos desarrollos logísticos e industriales en Perú para atender la demanda de clientes de sectores como alimentos y bebidas, retail y operadores logísticos especializados. Foto: Mobiliare

La alianza de Mobiliare con Andino por Oporsa

En paralelo a la expansión financiera, Mobiliare viene fortaleciendo su presencia operativa en el país a través del desarrollo de activos logísticos e industriales. Irigoyen acotó que el foco del negocio está en el desarrollo y no en la construcción directa. “Nosotros no somos una compañía de construcción. Hacemos la planificación, el diseño, la supervisión y la operación del inmueble una vez concluido. Subcontratamos la construcción ”, detalló.

El enfoque está centrado en proyectos a medida para clientes industriales y logísticos. “Son desarrollos a medida del cliente, porque ya tenemos firmados los contratos y sabemos qué es lo que requieren”, dijo. Dentro de esa estrategia se enmarca la operación con Oporsa, empresa vinculada al Grupo Andino. Mobiliare adquirió inicialmente el 38% de participación y recientemente obtuvo la autorización para elevar su posición al 50% .

Así, sobre el destino de los recursos de la reciente emisión, la vocera evitó precisar montos específicos para cada país, pero confirmó la relevancia estratégica del mercado local. “Por ahora no puedo decir exactamente cuánto va al Perú, pero claramente es el principal lugar de crecimiento estratégico de la compañía para los próximos 18 meses”, afirmó. “La razón de la transacción con el Grupo Andino está directamente vinculada al interés de nuestros clientes de seguir creciendo en el Perú, particularmente en Ventanilla (Callao)”, arguyó.

Así, con la aprobación del Indecopi para elevar su participación en Oporsa al 50%, la compañía ya perfila los primeros proyectos que se ejecutarán en el activo de Oporsa, en el Callao, donde cuenta con un terreno de aproximadamente 50 hectáreas.

“ Tenemos mandatos por el momento de dos clientes para hacer dos bodegas logísticas muy grandes y por eso parte de los fondos del bono van a estar dirigidos cabalmente a esos desarrollos ” , adelantó la ejecutiva. Actualmente, estos proyectos se encuentran en fase de estructuración, por lo que el inicio de obras dependerá del cierre de permisos y autorizaciones correspondientes.

“En este momento estamos en la gestión de permisos y licencias municipales para empezar la construcción”, argumentó. En paralelo, la compañía viene afinando el diseño de los bodegas logísticas junto a los propios clientes, en línea con su modelo de desarrollo a medida. “Estamos refinando cabalmente los diseños con los clientes, porque al final son especificaciones de ellos, para tener todo listo en el momento en que nos den las autorizaciones respectivas”, señaló.

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De acuerdo con la planificación preliminar, el inicio de obras estaría previsto hacia el final del tercer trimestre. “El desarrollo proyectado en el terreno de Oporsa contempla inicialmente dos bodegas logísticas y, a futuro, más de 200,000 metros cuadrados (m2) de construcción”, reiteró.

Daiann Irigoyen, directora de Estrategia y Relaciones con Inversionistas de Mobiliare Real Estate. La ejecutiva destacó que Perú será el principal mercado de crecimiento de la compañía en los próximos 18 meses. Foto: Mobiliare

¿Nuevos proyectos en cartera?

El desarrollo de las futuras bodegas logísticas en Oporsa demandará una importante utilización del terreno disponible, ya que este tipo de infraestructura requiere amplias áreas complementarias para la operación logística.

“Las bodegas son bien grandes. Como parámetro general, los patios de maniobra tienden a ser casi del mismo tamaño que el área techada. El espacio de terreno que se ocupa para que la logística funcione, con el ingreso y salida de camiones, involucra mucho más que solo el área construida”, expresó. Los proyectos serán ejecutados bajo la sociedad que Mobiliare mantiene con el Grupo Andino a través de Oporsa, donde ambas partes tendrán una participación de 50%.

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“ Andino, a través de Almafin, mantendrá el 50% de Oporsa y nosotros tendremos el otro 50%. La idea es justamente desarrollar estos proyectos en conjunto”, remarcó. La alianza combina la experiencia local del Grupo Andino con la trayectoria regional de Mobiliare en el desarrollo de infraestructura inmobiliaria para clientes corporativos.

“Apreciamos mucho la trayectoria de don Carlos Vargas y su familia en el mercado peruano, mientras que nosotros traemos la experiencia de haber atendido a estos clientes en distintas jurisdicciones de la región”, comentó. Actualmente, Mobiliare cuenta con una plataforma regional de 109 activos estabilizados —es decir, ya concluidos y operativos— y otros 23 proyectos en construcción entre México y Perú.

“Creemos que hay muchísima sinergia y oportunidad de generar valor para los clientes uniendo las fortalezas de ambas compañías”, agregó. En Perú, en cambio, el número de activos estabilizados (es decir, ya en uso por parte de sus clientes) suman 21. Mientras que cuenta con tres activos en desarrollo ubicados en Huachipa, Lambayeque y Lurín .

Mas allá de los desarrollos en Oporsa, Perú concentrará una parte relevante de las futuras inversiones contempladas dentro del programa de financiamiento por hasta US$ 300 millones de Mobiliare. “ Para finales del próximo año, Perú va a ser el país con el portafolio inmobiliario más grande dentro de la compañía ”, afirmó Irigoyen.

En detalle, Mobiliare ya opera y desarrolla activos en distintas zonas del país. La ejecutiva detalló que la firma cuenta con proyectos en Lurín, además de propiedades arrendadas en distritos y zonas estratégicas para la actividad logística como el Callao, Comas y Huachipa. La compañía tampoco descarta seguir ampliando su presencia en el mercado peruano mediante nuevas adquisiciones de terrenos. Sin embargo, la estrategia continuará respondiendo a su modelo de negocio basado en proyectos con demanda previamente asegurada.

En ese sentido, la vocera indicó que existen nuevos requerimientos en evaluación. “Sí tenemos solicitudes de clientes que están naciendo. Nos toma un poco de tiempo aterrizar las alternativas que funcionen para ellos y para nosotros, pero no vemos que vayamos a dejar de crecer en Perú en el corto plazo”, aseguró.

Respecto a la composición de su cartera en el país, la ejecutiva indicó que Mobiliare trabaja principalmente con compañías multinacionales y regionales de gran escala. Entre los sectores con mayor presencia destacan los operadores logísticos especializados o third-party logistics (3PL), alimentos y bebidas, retail y almacenamiento de vehículos.

En el caso específico de las dos bodegas logísticas que se desarrollarán en Oporsa, Irigoyen adelantó que estarán destinadas a empresas de los sectores de alimentos y bebidas y retail, segmentos que continúan impulsando la demanda de infraestructura logística moderna en Perú .

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