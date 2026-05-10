En ese contexto, el ejecutivo explicó que la compañía, dedicada a proveer sistemas de estanterías, infraestructura clave para la operación logística e industrial, cerró el 2025 con un crecimiento de doble dígito. “Para nosotros, el 2025 fue un año muy bueno en el mercado peruano. Tuvimos un crecimiento saludable, apalancado en nuestra cartera de clientes habituales y en la ejecución de algunos proyectos de mayor tamaño”, señaló. En esa línea, precisó que algunas de estas iniciativas alcanzaron montos cercanos a US$ 500,000.

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Con ese punto de partida, la firma proyecta mantener el ritmo. “Creemos que podemos seguir creciendo a doble dígito, incluso en torno al 20%”, añadió. A su juicio, este desempeño estará respaldado por un cambio progresivo en las exigencias del mercado. “Hoy muchas decisiones se debaten entre soluciones de menor costo y calidad más baja, frente a propuestas con estándares europeos, que son más exigentes en ingeniería, seguridad y normativa. La tendencia apunta hacia mayores niveles de rigor”, explicó.

Bajo esa misma línea, consideró que el avance de regulaciones más estrictas, especialmente en diseño estructural y antisísmico, terminará inclinando la balanza hacia proveedores con mayores estándares. “El mercado no irá hacia más volumen de baja calidad, sino hacia soluciones más seguras y mejor diseñadas”, afirmó.

En cuanto a los motores de crecimiento, Lucio sostuvo que el sector logístico seguirá siendo un pilar, al concentrar inversiones en infraestructura y acompañar la expansión de otras industrias. Sin embargo, matizó que no será el único frente. “Hay compañías que tercerizan sus operaciones logísticas, pero otras están apostando por desarrollar sus propias instalaciones, lo que abre espacio para nuestros sistemas de almacenamiento”, comentó, en referencia a oportunidades en empresas industriales y distribuidoras.

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A esto se suma un factor adicional: la transformación de distintos sectores productivos. “Así como en el hogar se renuevan equipos cada cierto tiempo, en la industria también hay ciclos de reinversión. Por ejemplo, la transición hacia vehículos eléctricos va a exigir cambios en fábricas y centros de distribución, y ahí surgen nuevas oportunidades”, apuntó.

En línea con esa diversificación, la compañía busca equilibrar la procedencia de sus ingresos. “Si pudiésemos elegir, nos gustaría tener un reparto a tercios: un tercio en operadores logísticos, un tercio en empresas industriales y otro tercio en distribución ”, indicó. Aunque reconoció que el mercado no siempre sigue ese guion, subrayó que una estructura de ese tipo permitiría reducir la dependencia de un solo segmento.

Esa estrategia también se refleja en su cartera de clientes. Actualmente, la firma trabaja con grandes empresas tanto en Perú como en otros mercados de la región. “Estamos acompañando a algunos clientes en distintos países. Tenemos proyectos en Chile, Colombia, Perú e incluso en Centroamérica, siguiendo a multinacionales que están invirtiendo en varios mercados”, precisó.

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La firma ha invertido en un almacén regulador en Perú, con un stock superior a US$ 1 millón para mejorar tiempos de respuesta y servicio a clientes. Foto: AR Racking

Inversiones y participación de mercado

En el frente operativo, la principal apuesta de la compañía en el país ha sido el desarrollo de un almacén regulador, enfocado en mejorar los tiempos de respuesta. “Más que capex industrial, nuestra inversión está orientada a contar con stock suficiente para ofrecer un servicio ágil. Hoy podemos responder incluso más rápido que algunos fabricantes locales”, afirmó. Actualmente, el inventario en Perú supera el US$ 1 millón, lo que constituye una ventaja competitiva relevante .

En paralelo, el sector viene experimentando un avance hacia la digitalización y automatización de las operaciones logísticas. “Cada vez más empresas utilizan software de gestión de almacenes, radiofrecuencia y soluciones automatizadas. En otros mercados esto ya está más desarrollado, pero en Sudamérica estamos viendo cómo empieza a crecer”, comentó. De hecho, la firma ya ha participado en proyectos con componentes tecnológicos en países como Chile, Colombia y Argentina, y este tipo de iniciativas comienza a abrirse paso también en Perú.

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Sobre este punto, Lucio aclaró que la empresa no desarrolla robótica propia, sino que colabora con integradores tecnológicos. “Nosotros no diseñamos toda la solución automatizada; actuamos como el soporte estructural, proveyendo sistemas de almacenamiento adaptados para estos desarrollos”, acotó.

En términos de participación, estimó que actualmente la compañía bordea el 5% del mercado peruano, con margen para duplicar ese nivel . “ Nos sentimos cómodos con una cuota por debajo del 15%, enfocándonos en un servicio premium. No buscamos volumen masivo, sino proyectos donde la calidad y la ingeniería marquen la diferencia”, sostuvo.

Consultado por eventuales adquisiciones, descartó movimientos en el corto plazo en Perú, aunque dejó abierta la puerta a oportunidades en la región. “El contexto geopolítico es muy cambiante y genera tanto riesgos como oportunidades. Hay que estar preparados para reaccionar”, arguyó.

Por último, destacó que uno de los pilares para sostener el crecimiento es el equipo local. “Hemos encontrado un equipo en Perú en el que confiamos plenamente. Eso será fundamental para cumplir nuestro objetivo de duplicar el negocio en los próximos años”, concluyó.