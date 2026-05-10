AR Racking, especializada en soluciones de almacenamiento industrial y con cerca de una década en Perú, se ha propuesto duplicar su participación local. Foto: Andina
AR Racking, especializada en soluciones de almacenamiento industrial y con cerca de una década en Perú, se ha propuesto duplicar su participación local. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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En un mercado que mueve entre US$ 18 millones y US$ 20 millones al año, la española AR Racking, especializada en soluciones de almacenamiento industrial y con cerca de una década en Perú, se ha propuesto duplicar su participación local. ¿Cómo lo logrará? Su director gerente, José Manuel Lucio, detalló a Gestión las estrategias para ingresar a nuevos segmentos y las innovaciones que prepara.

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