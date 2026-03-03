ADN es un nuevo operador del sector de almacenes. (Foto: Difusión)
ADN es un nuevo operador del sector de almacenes. (Foto: Difusión)
A partir de una colocación de cerca de 140,000 metros cuadrados (m2) y una nueva producción de alrededor de 160,000 m2, el mercado de almacenes clase A y B mantuvo su expansión en el 2025, proyectando que dicho comportamiento positivo continúe este 2026 y se acentúe incluso en el 2027. De acuerdo al reporte logístico, elaborado por Jones Lang LaSalle(JLL), el futuro auspicioso para este sector tiene como importantes protagonistas a nuevos operadores que aterrizarán en el mercado; además, de la creación de dos nuevas zonas.

