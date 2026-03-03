El gerente de Investigación y Consultoría de JLL, Luis Sánchez, manifestó que luego de que el año pasado iniciarán operaciones Simétrica y ADN con almacenes en Lurín y Ventanilla, respectivamente, todavía quedan tres operadores por ingresar al mercado de almacenes tipo A y B. El primero de ellos alude al español Grupo Campos, el cual con una vasta experiencia en el desarrollo de bodegaje en Chile, ingresará de la mano de Grupo Centenario a desarrollar almacenes en Lurín.

Para el caso de los otros dos nuevos jugadores, los inversores serán un operador extranjero (cuyo nombre aún se mantiene en reserva) y uno local, con expectativas de desarrollos de bodegas en las zonas de Lurín y Callao —en cuanto al operador internacional— y —para el inversionista peruano— en Chancay. Los dos proyectos que tendrán como impulsores al desembolso extranjero se prevé inicien a partir del 2027.

“En cuanto a la empresa local, el desarrollo del condominio está muy sujeto al avance que tenga la zona de chancay, pues luego de que exista un Plan de Desarrollo Urbano (PDU), será necesario observar cómo se ejecuta la infraestructira y, con ello, también se den las zonificaciones industriales”, explicó el representante.

Respecto a la propuesta que otorguen estos nuevos ofertantes, Sánchez sostuvo que es, probable, que los extranjeros apuesten por un mix en almacenes (clase A y B), sujeto a un mayor enfoque en alguno de los ellos, de acuerdo al análisis de la demanda.

“Para el inversionista local, que es un operador con experiencia en el sector logístico stand alone, lo más seguro es que incline por una oferta clase B de mejor calidad. Es importante también considerar que la inversión solo en la construcción de almacenes tipo B (sin incluir costo del terreno) es de alrededor de US$ 200 a US$ 250 por m2, mientras que en clase A supera los US$ 500 por m2″, detalló.

De manera inicial, Sánchez manifestó que el inversor extranjero estaría buscando aterrizar con terrenos que permitan una oferta de área arrendable superior a 100,000 m2, mientras que la propuesta local se perfilaría a espacios de aproximadamente 50,000 m2 para el alquiler.

“Esto definitivamente se potenciaría con la creación de los submercado Cercado de Lima y un nuevo submercado en Lima norte, los cuales estarán hacia el 2027″, agregó.

Situación del mercado 2026

De acuerdo al reporte de JLL, este año se proyecta una producción superior a 170,000 m2, de los cuales el 60% corresponderá a espacios clase A concentrados en los submercados Lurín, Faucett y Villa El Salvador. Así, se estima que en el primer semestre ingresen al inventario aproximadamente 63,000 m2, supeditado a que algunos proyectos no posterguen sus fechas de entrega.

“Será una primera parte del año con poco dinamismo por las elecciones, que ligeramente moverán la aguja del sector; además, de las perspectivas por las importaciones de la campaña escolar o del Día de la Madre, las cuales de ser inferiores al 2025 no recaerá en una mayor demanda espacios por parte de las empresas, con impacto en una menor producción de almacenes”, explicó.

Sánchez explicó que actualmente, de los cerca de 170,000 m2 que se entregarían este 2026, un 35% de los almacenes por inaugurarse ya tienen contratos cerrados; en tanto, que un 16% se encuentra en negociaciones avanzadas con posibilidades de cerrarse prontamente.

Finalmente, el ejecutivo recordó que en el segundo semestre del 2025, con una producción de 150,195 m2 se logró el nivel más alto en la serie histórica, superando el resultado del segundo semestre 2021, cuando se incorporaron 116,250 m2. “Este desempeño se sustentó principalmente en la inauguración de dos nuevos desarrollos y en la incorporación de espacios clase B de mejor calidad”, remarcó Sánchez.

Con un inventario de 1,870,942, el mercado de almacenes tipo A y B tiene una vacancia total de 9.2%, con precios promedios de US$ 5.8 por m2 que se mantendrían este año. En la actualidad, los almacenes clase A tienen una renta promedio de US$ 6.6 por m2 y clase B un alquiler promedio de US$ 5.7 por m2.