Simétrica Renta Inmobiliaria, a través de su unidad de negocio Simétrica Almacenes, especializada en el alquiler y gestión de almacenes industriales, ha puesto en operación su primer condominio logístico clase A, ubicado en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur, en Lurín.

En detalle, la infraestructura cuenta con más de 22,000 m2 de área construida y una inversión de US$ 20 millones. El complejo incluye 10 almacenes de 12 metros de altura útil, losas de 7 toneladas y zonas de carga y descarga independientes, organizadas en tres bloques industriales.

Además, incorpora zonas de carga y descarga, un edificio administrativo y un sistema de monitoreo de seguridad.

“Actualmente, contamos con el 50% de nuestros almacenes colocados por empresas transnacionales líderes en sectores como maquinaria, logística, alimentos y farmacéuticos”, señaló Mauricio Castro, gerente general de Simetrica Almacenes.

El complejo de Simétrica incluye 10 almacenes de 12 metros de altura útil. (Foto: Simetrica).

Simétrica alista segundo condominio logístico en Lima con US$30 millones

En otro momento, Castro comentó que los planes de la compañía apuntan a expandir el negocio con un segundo condominio logístico al sur de Lima con una inversión de US$ 30 millones dentro de los próximos dos años.

“Nuestros terrenos están ubicados de manera estratégica. Sólo al pie de la Panamericana, tenemos tres para operaciones logísticas. Por ello, el plan es ir desarrollando el portafolio de tierras de cerca de 200,000 m2 en los próximos 5 años. El siguiente que haremos es en Villa El Salvador que pronto empezaremos con las etapas previas como el diseño y etapas técnicas. Estimo que su construcción se desarrollará en el 2027″, adelantó.