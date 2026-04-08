La Contraloría General de la República (CGR) alertó al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) una serie de riesgos encontrados en los almacenes para bienes de ayuda humanitaria (BAH) en las regiones de Arequipa, Lambayeque y Tumbes, los cuales no solo pueden afectar la conservación de dichos bienes sino, también, la capacidad de poder atender a la población damnificada por emergencias o desastres naturales ocurridos en estas regiones.

¿Qué pasó en Arequipa?

El Informe de Visita de Control n.° 008-2026-OCI/3376-SVC , cuyo periodo de evaluación fue del 24 de febrero al 2 de marzo, advierte que los cuatro ambientes que conforman el almacén de BAH de la Dirección Desconcentrada del Indeci (DDI) en Arequipa no cuentan con un sistema contra incendios, lo que pone en riesgo los bienes de ayuda humanitaria y la seguridad de los trabajadores.

En la inspección física realizada por la comisión de control, también se pudo evidenciar que los ambientes del almacén presentan filtraciones de agua en el techo y paredes y, en algunos casos, la lluvia ingresa de manera directa a los BAH pudiendo afectar las condiciones de conservación e integridad de dichos bienes.

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Además, el tablero que suministra energía eléctrica a los ambientes de almacenamiento carece de información visible del diagrama eléctrico (representación gráfica de un circuito eléctrico) e información del directorio de circuitos. También, se evidencio que las paredes donde están instalados están expuestas a la humedad e inclusive la pintura está deteriorada por la humedad. Esta situación podría afectar la gestión y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, la atención oportuna de fallas e incrementar el riesgo de emergencias.

En cuanto a algunos BAH no alimentarios se evidenció que están en estado de corrosión, sin empaquetadura o con empaques dañados, por lo que están expuestos a la intemperie. Ello podría afectar el estado de conservación y generar deterioro de estos bienes; mientras que los BAH tipo alimentario vienen siendo almacenados en condiciones que no garantizan su conservación, lo cual genera el riesgo de contaminación y/o daños. Ambas situaciones podrían afectar la capacidad de respuesta del Indeci ante la población damnificada por emergencias en la región.

¿Qué pasó en Tumbes?

Según el Informe de Visita de Control n.° 009-2026-OCI/3376-SVC , cuyo período de evaluación es del 6 al 12 de marzo de 2026, los almacenes de bienes de ayuda humanitaria ubicados en los distritos de Zarumilla y Tumbes de la Dirección Desconcentrada de Tumbes tampoco cuentan con sistema contra incendios. Ambos ambientes también presentan deterioro en su infraestructura, tales como techos de calamina rotos, goteras, pisos y paredes con humedad, fisuras y grietas en paredes, lo que pone en riesgo el estado de conservación e integridad de los bienes en custodia.

Estos hechos ponen en riesgo el estado de conservación e integridad de los bienes en custodia pudiéndose afectar la capacidad de respuesta oportuna ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales en Tumbes.

Así también, se verificó que el almacén de Zarumilla tiene inoperativo, desde el 2025, el único vehículo montacargas debido a la falta de servicio de reparación y mantenimiento de la bomba de inyección, sistema eléctrico, entre otros. De igual modo, se detectó una discordancia entre la información registrada en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) y el Sistema de Información de Gestión de Bienes de Ayuda Humanitaria (SIGBAH) de la DDI de Tumbes respecto al costo de los bienes, lo que puede afectar su adecuado control y administración de los BAH.

¿Qué pasó en Lambayeque?

Por su parte, el Informe de Visita de Control n.° 010-2026-OCI/3376-SVC , cuyo período de evaluación fue del 6 al 12 de marzo de 2026, alerta que el almacén de la DDI Lambayeque, ubicado en la Av. Panamericana Norte Km 775.50 del distrito de Chiclayo, tampoco cuenta con sistema contra incendios. A esto se suma que los bienes de ayuda humanitaria de tipo no alimentarios no contaban con su cartilla de control visible, lo que afecta su trazabilidad y control, incrementando el riesgo de pérdidas, deterioro, duplicidad en las entregas y desabastecimiento no detectado, aunque eso luego fue corregido por los representantes del Indeci.

A su vez, los bienes de ayuda humanitaria de tipo alimentario están siendo almacenados en el almacén de Chosica Norte (también de la DDI Lambayeque) en condiciones que no garantizan su conservación y eso genera el riesgo de contaminación y/o daños, lo que afectaría la capacidad de respuesta para la población ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales.

En ambos almacenes también se verificó una discordancia entre la información registrada sobre el costo y cantidad de algunos bienes almacenados, ya que el Inventario Valorizado al 10 de marzo de 2026 que fue registrado en el SIGA asciende a S/ 8′826,681.28. Pero, el saldo reportado en el SIGBAH de la DDI Lambayeque para la misma fecha totaliza la suma de S/ 8′391,244.26, lo que evidencia una brecha de S/ 435,437.02, y se determinó que hay 15 bienes registrados en el SIGA que no figuran en el SIGBAH. Adicionalmente, 16 bienes presentan costos discordantes.

Auditores evidenciaron falta de sistemas contra incendios, infraestructura deteriorada, discordancia en información de bienes, entre otros hechos. Foto: Contraloría

Finalmente, en la inspección física a los almacenes de la DDI Lambayeque se constató que las cajas que contienen los BAH no alimentarios se encontraban apiladas sin considerar las disposiciones para dicho fin, y se evidenció que las columnas de cajas tenían inclinaciones pronunciadas y falta de uniformidad en los niveles de estiba, lo que reflejaba la ausencia de un proceso de remoción periódica y se comprometía la estabilidad de las estructuras de almacenamiento. Sin embargo, la entidad ya implementó soluciones para corregir esta situación adversa.

La Contraloría General recomendó comunicar los resultados de los tres informes de visita de control al titular del Indeci para que adopte medidas correctivas de manera urgente, con la finalidad de garantizar el correcto almacenamiento de los bienes de ayuda humanitaria y así atender adecuadamente a las personas que sean damnificadas por desastres naturales en las regiones de Arequipa, Lambayeque y Tumbes. Al respecto, la entidad informó que se están adoptando acciones para mitigar los riesgos alertados en los informes de control.