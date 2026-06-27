Ventas en el e-commerce. Foto: Andina
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Daniel Seclen Parraguez
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Las ventas en comercios digitales (e-commerce) continúan en aumento y, con ello, la demanda de usuarios por conseguir sus productos desde la comodidad que ofrecen los dispositivos como teléfonos, computadoras o tablets.

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