Comisión de Defensa del Consumidor aprueba proyecto que refuerza seguridad en el e-commerce.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, creando un nuevo estándar de protección para las personas en el entorno digital.

, seguridad en línea, privacidad y el derecho al olvido.

Esta medida busca aumentar la confianza en el comercio electrónico y reducir riesgos asociados a prácticas abusivas o desinformación.

no ha sido acompañado por normas actualizadas.

La legisladora señaló que el Código del Consumidor, promulgado en el año 2010, , por lo que ahora se incorporan estándares internacionales usados ​​en la Unión Europea y varios países de la región como Brasil, Colombia y México.

También reconoció nuevos derechos que dan a los usuarios más control sobre sus datos personales y sus decisiones de consumo.

“Con esta norma damos un paso firme hacia un mercado digital más seguro, confiable y justo para todos”, afirmó la congresista Katy Ugarte

El texto aprobado modifica el artículo 4 del Título Preliminar y el artículo 1 del Código del Consumidor, en donde se precisa quién es un proveedor digital y qué es un canal digital, reforzando así el deber de las plataformas de ofrecer información verificable, accesible y transparente sobre contratos, devoluciones y reclamos en el entorno digital.

, según puntualizó la presidenta de la comisión.

Esta medida busca aumentar la confianza en el comercio electrónico y reducir riesgos asociados a prácticas abusivas o desinformación. Foto: Congreso

