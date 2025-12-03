La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso aprobó, por mayoría, un proyecto de ley que refuerza la seguridad en el comercio electrónico (e-commerce), creando un nuevo estándar de protección para las personas en el entorno digital.

La iniciativa, además, incorpora conceptos como proveedor y canal digital, reforzando derechos sobre datos personales, seguridad en línea, privacidad y el derecho al olvido.

Esta medida busca aumentar la confianza en el comercio electrónico y reducir riesgos asociados a prácticas abusivas o desinformación.

Durante la sustentación de la propuesta, la presidenta de la comisión, Katy Ugarte, indicó que el rápido crecimiento de plataformas digitales, aplicaciones de servicios y marketplaces no ha sido acompañado por normas actualizadas.

La legisladora señaló que el Código del Consumidor, promulgado en el año 2010, no contemplaba categorías importantes para supervisar a los canales digitales, lo que generó brechas de información y espacios propicios para abusos, por lo que ahora se incorporan estándares internacionales usados ​​en la Unión Europea y varios países de la región como Brasil, Colombia y México.

El proyecto estableció obligaciones específicas para proveedores y plataformas digitales en materia de transparencia, trazabilidad de operaciones, seguridad jurídica, canales rápidos de reclamo y solución de conflictos. También reconoció nuevos derechos que dan a los usuarios más control sobre sus datos personales y sus decisiones de consumo.

“Con esta norma damos un paso firme hacia un mercado digital más seguro, confiable y justo para todos”, afirmó la congresista Katy Ugarte

El texto aprobado modifica el artículo 4 del Título Preliminar y el artículo 1 del Código del Consumidor, en donde se precisa quién es un proveedor digital y qué es un canal digital, reforzando así el deber de las plataformas de ofrecer información verificable, accesible y transparente sobre contratos, devoluciones y reclamos en el entorno digital.

Esto es considerado importante para enfrentar riesgos como perfiles algorítmicos, cláusulas poco claras o diseños digitales que inducen decisiones poco informadas, según puntualizó la presidenta de la comisión.