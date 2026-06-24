OpenAI anunció este miércoles el desarrollo y la fabricación de su primer chip propio de inteligencia artificial (IA), bautizado como ‘Jalapeño’, diseñado específicamente para optimizar y acelerar el rendimiento de los grandes modelos de lenguaje (LLM).

Catalogado por la compañía creadora de ChatGPT como un “Procesador de Inteligencia” o “acelerador de IA”, ‘Jalapeño’ fue desarrollado desde cero por OpenAI y llevado a la fase de producción en colaboración con el fabricante de semiconductores Broadcom.

“Al diseñar nosotros mismos una mayor parte de la infraestructura tecnológica, podemos ofrecer más inteligencia con mayor eficiencia y seguir impulsando la IA avanzada hacia un acceso más amplio”, afirma Greg Brockman , presidente de OpenAI, este miércoles en el comunicado.

Según detalló la firma, este silicio está concebido para dar soporte a las cargas de trabajo de ChatGPT, el sistema de programación Codex, su interfaz de programación de aplicaciones (API) y futuros productos basados en agentes automatizados.

La entrega física de las primeras muestras fue realizada este miércoles a los máximos directivos de OpenAI, Sam Altman y Brockman.

Tras el anuncio de la alianza, las acciones de Broadcom subieron cerca de un 2% en Wall Street, aunque después moderaron el avance hasta alrededor del 1%.

Desde sus inicios OpenAI ha dependido de forma masiva de las costosas unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia para entrenar y operar sus modelos.

No obstante, la tecnológica estadounidense ha buscado diversificar su cadena de suministro mediante acuerdos con firmas como Advanced Micro Devices (AMD), Cerebras y Amazon Web Services (AWS) para el uso de sus chips Trainium.