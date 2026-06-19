Indecopi y la IA. Fotocomposición: ChatGPT y Diario Gestión.
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Gerardo Rosales Diaz
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La inteligencia artificial (IA) ya no solo responde preguntas o genera imágenes. Cada vez es más utilizada para redactar libros, diseñar marcas y producir contenidos creativos que antes estaban reservados exclusivamente a las personas.

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