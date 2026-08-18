El ministro del Interior César Astudillo, afirmó que continuaran en sus cargos los altos mandos de la Policía Nacional mientras mantengan resultados en la lucha contra la criminalidad. Además, indicó que el Ejecutivo viene reajustando las estrategias de seguridad tras el incremento de delitos y amenazas en distintas regiones del país.

“Mientras sigamos trabajando y sigamos teniendo resultados, van a continuar”, afirmó Astudillo, al ser consultado sobre la continuidad del Comandante General de la Policía, Óscar Arriola.

Las regiones tienen planes específicos de seguridad

Durante el pronunciamiento, Astudillo indicó que cada región cuenta con planes específicos de seguridad que son evaluados y modificados de acuerdo con la realidad de cada zona.

Además, el ministro precisó que Lima, Loreto y Áncash, por ejemplo, cuentan con varios planes debido a las características propias de su criminalidad.

El titular del Mininter destacó el trabajo de inteligencia de la policía que permite identificar y desarticular organizaciones criminales antes de que concreten sus acciones, sin embargo, reconoció que los equipos de inteligencia aún no se encuentran desplegados en todo el territorio nacional.

De otro lado, el ministro se refirió a los recientes asesinatos y ataques contra ciudadanos, incluidos trabajadores del transporte público. Al respecto, confirmó que estos hechos son investigados y reconoció que existe la necesidad de mejorar las estrategias contra la inseguridad ciudadana.

Gobierno prepara medidas y refuerza tecnología

El ministro Astudillo mencionó la adquisición y utilización de herramientas para la geocalización y georreferenciación, drones y otros equipos destinados a mejorar la respuesta frente al crimen organizado.

Además, indicó que el Ministerio del Interior recibe apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, Astudillo confirmó que el pedido de facultades se encuentra en la Presidencia del Consejo de Ministros. En esa línea, se refirió que el Gabinete acudirá al Congreso para presentar la política general del Gobierno y responder las preguntas de los parlamentarios.

Defiende designación de coronel del Ejército en área de inteligencia

Durante sus declaraciones, el ministro defendió la designación del coronel del Ejercito Luis Miguel Flores Alvan como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

Agregó que el Ministerio del Interior es una institución de gestión pública y que no todos sus funcionarios deben de pertenecer necesariamente a la Policía Nacional. Añadió la experiencia de Flores Alvan en labores de inteligencia y aseguró que ha trabajado durante años junto a efectivos policiales.

Reorganización de áreas policiales

Astudillo afirmó que durante sus primeros días de gestión también identificó problemas en distintas áreas policiales y del Ministerio del Interior. Asimismo reveló que algunos casos relacionados con adquisiciones y servicios ya fueron derivados a la Contraloría General de La República.

Entre los asuntos mencionados estuvieron adquisiciones de pistolas y chalecos, así como aspectos vinculados con el Comando de Salud, SaludPol y el Fondo de Vivienda de la Policía.

Finalmente, el ministro sostuvo que una de sus principales decisiones fue fortalecer la presencia de los policías en las calles. En esa línea, agregó que está priorizando el despliegue de efectivos jóvenes y con mayor capacidad operativa.