El Gobierno de Perú alista un decreto supremo para declarar en estado de emergencia el mercado de comercialización de combustibles y considerar estos productos como bienes esenciales, adelantó la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Milagros Maraví, ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

La medida busca habilitar al Indecopi para supervisar posibles prácticas de acaparamiento y especulación en este mercado, en medio de los elevados precios de los combustibles.

Sin embargo, la propia autoridad precisó que, hasta el momento, no existe evidencia de que el incremento registrado responda a este tipo de conductas.

“Por disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Indecopi, junto con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), hemos participado en el desarrollo del proyecto de decreto supremo a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que se declare en estado de emergencia el mercado de comercialización de combustibles y estos sean declarados como bienes esenciales”, señaló Maraví.

La titular de Indecopi agregó que la finalidad es que la entidad quede habilitada para supervisar la existencia de prácticas de acaparamiento y especulación conforme al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Según indicó ante el Parlamento, la publicación del proyecto se daría en el corto plazo. “Este proyecto, según tenemos conocimiento, será expedido en los próximos días”, afirmó.

Ejecutivo alista declarar combustibles como bienes esenciales y reforzar fiscalización(Foto: GEC)

Indecopi no encuentra evidencia de especulación

Pese a la medida que prepara el Poder Ejecutivo, Maraví remarcó que las evaluaciones realizadas hasta ahora no permiten atribuir el incremento de los precios de los combustibles a prácticas de especulación o acaparamiento.

“Indecopi no puede fijar precios y, aunque la especulación y el acaparamiento son prácticas prohibidas en el Código, no existe evidencia en este momento de que el alza de precios se deba a este tipo de prácticas”, sostuvo.

De acuerdo con la funcionaria, el comportamiento observado en los grifos estaría relacionado con el incremento internacional del precio de los combustibles generado por el conflicto en Medio Oriente.

Añadió que, mientras persista la incertidumbre sobre su evolución, se espera que los precios minoristas permanezcan en niveles elevados.

Más de 1,300 monitoreos a combustibles

La futura medida se produce mientras Indecopi viene realizando acciones de seguimiento al mercado. Maraví informó que entre el 6 de marzo y el 15 de septiembre de 2026 se efectuaron 1,367 monitoreos vinculados con la comercialización de combustibles en el país.

Desde el ámbito de protección al consumidor, las verificaciones comprenden si los establecimientos informan sobre la disponibilidad de los distintos tipos de combustibles, si exhiben sus precios y si cuentan con Libro de Reclamaciones y el aviso correspondiente.

Por su parte, desde el ámbito de defensa de la competencia, Indecopi informó que realizó monitoreos en 17 regiones del país, entre ellas Loreto, Madre de Dios, Cusco, Ucayali, La Libertad, Cajamarca, Ica y Arequipa.

La entidad también publicó el 24 de septiembre un informe preliminar de su estudio de mercado sobre combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).

A diferencia de los monitoreos realizados a grifos, este análisis se concentra en los mercados de almacenamiento y comercialización mayorista. El documento se encuentra en consulta pública hasta el 12 de octubre de 2026.