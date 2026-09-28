El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, se mostró en contra de una eventual censura del ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que retirarlo del cargo antes de los próximos ascensos a generales podría favorecer, según afirmó, a sectores que buscan frenar la reforma policial.

A través de una carta abierta dirigida a sus compañeros de partido, Colchado señaló que no facilitará ese escenario, aunque remarcó que tampoco otorgará un “cheque en blanco” al titular del Ministerio del Interior.

“Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial”, escribió.

El legislador también se refirió a la designación del general Fredy López como comandante general de la Policía Nacional y señaló que esta siguió la prelación correspondiente, al tratarse del segundo oficial en el orden establecido.

Colchado indicó que conoce la “honestidad” de López, pero advirtió que su gestión debe ser evaluada en función de resultados. En ese sentido, recordó que presentó un proyecto de ley que plantea incorporar la ineficiencia como causal de cese del comandante general de la Policía.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Indicadores para evaluar al Mininter

El diputado sostuvo que otorgar un plazo al ministro Astudillo no significa dejar de fiscalizar su gestión. Para ello, planteó cinco indicadores de evaluación: depuración de oficiales, incremento del número de investigadores, asignación de recursos de inteligencia para las Depincri, equipamiento policial, y ascenso basados en el mérito

Colchado señaló que, si estas metas no se cumplen a mediados de diciembre, respaldará una eventual censura contra Astudillo. Asimismo, advirtió que no esperará hasta esa fecha si ocurre antes un hecho grave que evidencie, según sus términos, negligencia o complicidad del mando.

La posición de Colchado se conoce antes de la reunión que sostendrán los diputados de Ahora Nación, en la que se espera que los integrantes de la agrupación definan sus posiciones respecto a la eventual censura del ministro del Interior.

Juntos por el Perú respalda censura

El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que las bancadas que han anunciado su respaldo a la censura del ministro del Interior, César Astudillo, sumarían 64 votos, por lo que serían necesarios dos votos adicionales para alcanzar los 66 requeridos.

En declaraciones a la prensa, Zunini indicó que esperan que la bancada de Ahora Nación se sume a la moción de censura contra Astudillo. Precisó que esta agrupación tiene prevista una sesión para definir su posición, al igual que Juntos por el Perú.

El parlamentario sostuvo que, hasta que las bancadas adopten una postura oficial, las declaraciones de sus integrantes corresponden a posiciones personales. Zunini defendió el respaldo de su bancada a la censura y cuestionó la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.