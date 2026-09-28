Harvey Colchado. (Foto: Congreso)
Harvey Colchado. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, se mostró en contra de una eventual censura del ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que retirarlo del cargo antes de los próximos ascensos a generales podría favorecer, según afirmó, a sectores que buscan frenar la reforma policial.

“Censurar hoy al ministro Astudillo, justo antes de los ascensos a general, puede abrirle el Mininter a quienes quieren enterrar toda reforma policial”, escribió.

El legislador también se refirió a la designación del general Fredy López como comandante general de la Policía Nacional y señaló que esta siguió la prelación correspondiente, al tratarse del segundo oficial en el orden establecido.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Indicadores para evaluar al Mininter

El diputado sostuvo que otorgar un plazo al ministro Astudillo no significa dejar de fiscalizar su gestión. Para ello, planteó cinco indicadores de evaluación: depuración de oficiales, incremento del número de investigadores, asignación de recursos de inteligencia para las Depincri, equipamiento policial, y ascenso basados en el mérito

La posición de Colchado se conoce antes de la reunión que sostendrán los diputados de Ahora Nación, en la que se espera que los integrantes de la agrupación definan sus posiciones respecto a la eventual censura del ministro del Interior.

Juntos por el Perú respalda censura

El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, señaló que las bancadas que han anunciado su respaldo a la censura del ministro del Interior, César Astudillo, sumarían 64 votos, por lo que serían necesarios dos votos adicionales para alcanzar los 66 requeridos.

El parlamentario sostuvo que, hasta que las bancadas adopten una postura oficial, las declaraciones de sus integrantes corresponden a posiciones personales. Zunini defendió el respaldo de su bancada a la censura y cuestionó la respuesta del Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.

TE PUEDE INTERESAR

Jorge Nieto avala censura contra ministro César Astudillo, afirma vocero de Buen Gobierno
César Astudillo: presentan moción de censura contra ministro del Interior
Bancada Obras anunció que respaldará moción de censura contra ministro César Astudillo
César Astudillo: primeros logros contra la inseguridad “se verán en dos o tres meses”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.