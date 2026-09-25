La moción fue presentada con el respaldo de diputados de Juntos por el Perú, Obras y Buen Gobierno, y requiere al menos 66 votos para su aprobación. (Foto: Congreso)
La moción fue presentada con el respaldo de diputados de Juntos por el Perú, Obras y Buen Gobierno, y requiere al menos 66 votos para su aprobación. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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Los parlamentarios responsabilizan al titular del Mininter por el incremento de la delincuencia y el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, ocurrido el pasado 19 de setiembre en Áncash.

Argumentos de la moción

La moción que lleva la firma de 35 diputados, plantea censurar al ministro “por su manifiesta incapacidad en la conducción del sector y por el agravamiento de la violencia letal en el país”.

Asimismo, el documento sostiene que Astudillo habría demostrado “manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

La moción ingresó a las 5:28 p.m. de este jueves al Área de Trámite Documentario de la Cámara de Diputados.

La iniciativa fue presentada este jueves por diputados de Juntos por el Perú con apoyo de representantes de otras bancadas y deberá ser debatida en los próximos días. Foto: Congreso.
La iniciativa fue presentada este jueves por diputados de Juntos por el Perú con apoyo de representantes de otras bancadas y deberá ser debatida en los próximos días. Foto: Congreso.

En el documento se indica que hasta el mes de agosto de este año se contabilizaron 1,499 homicidios, lo que representa un promedio de 6.16 de casos diarios.

Asimismo, la moción indica que este promedio supera el registrado en 2025, cuando se reportaron 6.07 homicidios diarios, en contraste con el 2024, cuando se registraron 5.6 casos diarios.

¿Cuándo se debatirá la moción?

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, la moción de censura debe ser sometida a debate y votación entre el cuarto y décimo día calendario contado desde su presentación.

Para que sea aprobada, la iniciativa necesita el respaldo de más de la mitad del número legal de diputados. En este caso, se requieren al menos 66 votos a favor.

La moción contra César Astudillo es la primera que se presenta contra un integrante del actual gabinete.

El documento cuestiona la gestión del titular del Mininter y señala que hasta agosto se registraron 1,499 homicidios, un promedio de 6.16 casos diarios. Foto: Congreso
El documento cuestiona la gestión del titular del Mininter y señala que hasta agosto se registraron 1,499 homicidios, un promedio de 6.16 casos diarios. Foto: Congreso

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