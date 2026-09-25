El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) respaldó el convenio entre Proinversión y Shougang Hierro Perú, el cual permitirá destrabar la suspensión del contrato de concesión del Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, el cual contempla una inversión estimada de US$ 404.8 millones.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, participó en la firma del acuerdo, la cual permitirá realizar la entrega efectiva de los terrenos e iniciar las labores de ingeniería y construcción.

Con todo ello, entrará en vigencia el contrato de concesión del terminal y continuará una inversión privada orientada a modernizar el Sistema Portuario Nacional.

La empresa Shougang Hierro Perú se comprometió a no reclamar ni ejercer derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área prevista para el proyecto. Asimismo, el acuerdo mantiene la titularidad del MTC sobre los terrenos que serán entregados al concesionario San Juan Port S.A.

El ministro Tangherlini indicó que el terminal tendrá influencia en 29 provincias y 280 distritos de Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Cusco. Añadió que la infraestructura ofrecerá una nueva alternativa logística para las actividades productivas y los proyectos mineros del sur peruano.

Para el MTC, el acuerdo permite retomar la ejecución de un proyecto considerado de necesidad y utilidad pública. La entidad sostiene que el terminal fortalecerá la infraestructura logística y respaldará el crecimiento de las actividades productivas y mineras del sur.

La concesión tendrá una vigencia de 30 años e incluirá el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia de la infraestructura portuaria multipropósito.

La primera etapa requerirá más de US$ 271 millones para construir un muelle con dos amarraderos, un puente de acceso, zonas de almacenamiento, sistemas de embarque y equipamiento portuario.

El nuevo terminal atenderá principalmente embarques de concentrados de hierro y cobre procedentes de la mina Pampa de Pongo. También movilizará carga general, carga en contenedores e insumos vinculados a proyectos mineros.

El desarrollo de la infraestructura busca fortalecer la actividad minera y logística del sur del país, con el objetivo de consolidar a esa zona como un punto importante para el crecimiento.