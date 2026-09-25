MTC destraba nuevo puerto de Marcona con inversión de US$ 404.8 millones. Foto: MTC
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Redacción Gestión
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, el cual contempla una inversión estimada de US$ 404.8 millones.

la cual permitirá realizar la entrega efectiva de los terrenos e iniciar las labores de ingeniería y construcción.

Con todo ello, entrará en vigencia el contrato de concesión del terminal y continuará una inversión privada orientada a modernizar el Sistema Portuario Nacional.

Asimismo, el acuerdo mantiene la titularidad del MTC sobre los terrenos que serán entregados al concesionario San Juan Port S.A.

El ministro Tangherlini indicó que el terminal tendrá influencia en 29 provincias y 280 distritos de Ica, Ayacucho, Arequipa, Apurímac y Cusco.

Para el MTC, el acuerdo permite retomar la ejecución de un proyecto considerado de necesidad y utilidad pública. La entidad sostiene que el terminal fortalecerá la infraestructura logística y respaldará el crecimiento de las actividades productivas y mineras del sur.

La concesión tendrá una vigencia de 30 años e incluirá el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y transferencia de la infraestructura portuaria multipropósito.

La primera etapa requerirá más de US$ 271 millones para construir un muelle con dos amarraderos, un puente de acceso, zonas de almacenamiento, sistemas de embarque y equipamiento portuario.

También movilizará carga general, carga en contenedores e insumos vinculados a proyectos mineros.

El desarrollo de la infraestructura busca fortalecer la actividad minera y logística del sur del país, con el objetivo de consolidar a esa zona como un punto importante para el crecimiento.

El desarrollo de la infraestructura busca fortalecer la actividad minera y logística del sur del país, con el objetivo de consolidar a esa zona como un punto importante para el crecimiento. Foto: MTC
El desarrollo de la infraestructura busca fortalecer la actividad minera y logística del sur del país, con el objetivo de consolidar a esa zona como un punto importante para el crecimiento. Foto: MTC

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