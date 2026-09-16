Una es la lista de obras que el país necesita y otra, mucho más corta, la lista de obras que el presupuesto puede sostener. Así lo detalló Rafael Rey, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante la última sesión de la Comisión de Infraestructura.

En detalle, el ministro calificó la situación presupuestal de su cartera como “penosa pero real” y señaló que los recursos resultan insuficientes para todo lo que la ciudadanía demanda. “No se puede cubrir lo que se tendría que cubrir”, señaló.

La cifras detrás de la problemática

Actualmente, indicó Rey, hay 542 proyectos en marcha por un valor total de S/ 201,056 millones. De ese monto, ya se han ejecutado S/ 57,579 millones, lo que deja un saldo por ejecutar de casi S/ 143,500.

La proyección de ingresos entre 2026 y 2037 es de S/ 60,000 millones de soles. Aun así, el déficit presupuestal se sitúa en S/ 83,300 millones en ese mismo periodo.

Ante esta limitación, el ministro enfatizó que es imposible asumir todas las obras únicamente con el presupuesto público, por lo que la estrategia de su gestión es coordinar alternativas con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y promover mecanismos como las asociaciones público-privadas (APP), adendas a contratos de concesión y obras por impuestos (OxI).

Por ahora, algunas de las priorizadas son las siguientes:

- Línea 2 del Metro de Lima

- Intercambio vial Santa Rosa

- Nueva Carretera Central

- Autopista del Sol

- Longitudinal de la Sierra tramo 2 (rehabilitación y mejoramiento)

- Aeropuerto de Juliaca (rehabilitación de la pista y drenaje externo)

- Aeropuerto de Arequipa (optimización del terminal de pasajeros).

- IIRSA Norte

- Adenda Matarani

Así lucirá el puente peatonal que formará parte del Intercambio Vial Santa Rosa. Foto: PMO Vías.

La estrategia del MTC

Asimismo, Rey expuso cinco lineamientos que están guiando la estrategia de su gestión en el sector.

El primero es la promoción de la infraestructura de transportes. EL ministro busca destrabar proyectos y acelerar inversiones viales, portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, a través de la simplificación de trámites administrativos y la priorización de megaproyectos.

El segundo es el acceso a los servicios de comunicaciones. Su objetivo es ampliar la cobertura móvil y de internet en regiones desatendidas o con baja velocidad de conexión. Incluye el aprovechamiento de nuevas tecnologías como redes 5G.

También es clave mejorar, con sanciones firmes y proporcionales, la seguridad de los servicios de transporte. En ese sentido, Rey plantea revisar el sistema de multas para darle un enfoque preventivo y correctivo en lugar de punitivo, además de coordinar esfuerzos entre sectores para combatir las extorsiones a transportistas.

En cuarto lugar está la articulación eficiente de las líneas de metro, buses, ferrocarriles, terminales y aeropuertos tanto en Lima como a nivel nacional. En la capital, se enfoca en terminar la Línea 2 e impulsar las líneas 3, 4, 5 y 6.

El último punto es la prevención y respuesta efectiva frente a emergencias y desastres naturales. El compromiso es asegurar la disponibilidad de maquinaria pesada en zonas estratégicas para liberar vías de inmediato y aplicar planes de contingencia y simulacros adaptados a las particularidades de cada región.