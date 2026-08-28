IPAE Acción Empresarial ampliará sus líneas de trabajo institucional hacia la infraestructura básica de servicios con una serie de iniciativas, en un contexto en el que prepara la edición 64 de CADE Ejecutivos, encuentro empresarial que vuelve a Urubamba (Cusco) y se realizará del 24 al 26 de noviembre.

“Hemos decidido incorporar el pilar de infraestructura, especialmente infraestructura básica de servicios”, señaló Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, durante la presentación de CADE Ejecutivos 2026.

El nuevo eje de acción comprende temas vinculados con vivienda, agua, desagüe y servicios de salubridad, áreas que, según Galdos, presentan un déficit importante en el país.

“Tenemos un gran problema en el país y creemos que podemos liderar y lograr consensos para ver cuáles son los proyectos prioritarios y cuál es el tipo de enfoque y estrategia que el país debe desplegar para mejorar su infraestructura”, explicó Galdos.

Este trabajo se sumará a los otros dos ámbitos sectoriales que IPAE viene desarrollando. La institución trabaja en educación en temas como formación integral, desarrollo del talento e innovación; mientras que, en salud, impulsa desde hace dos años un proceso orientado a un pacto por la salud universal.

Un programa con foco en regiones, inversión y tecnología

La incorporación de infraestructura en las iniciativas de IPAE ocurre mientras CADE Ejecutivos 2026 prepara una agenda centrada en el crecimiento del país y sus regiones. El encuentro tendrá cuatro bloques: “La necesidad de unirnos”, “Crecer desde las regiones”, “Crecer en el mundo global” y “Avanzar unidos”.

En el segundo bloque, previsto para el 25 de noviembre, se discutirá cómo convertir el potencial regional en crecimiento empresarial. El programa contempla sesiones sobre inversión en regiones, expectativas de empresarios y gobernadores, uso de presupuestos y canon y descentralización.

CADE Ejecutivos 2026 volverá a Cusco con una agenda centrada en el desarrollo regional y la articulación entre sectores.

La jornada de la tarde estará dedicada al entorno global y tecnológico. Entre los temas, figuran las oportunidades del Perú en el nuevo orden global, minerales críticos, alimentos, energía y cadenas globales de valor, además de un conversatorio con inversionistas internacionales sobre qué necesitan para apostar más por el país y sus regiones.

También se abordará el impacto de la inteligencia artificial en la productividad empresarial y en la eficiencia del Estado.

El tercer día estará dedicado a la coordinación entre empresas, regiones y Estado, con una sesión sobre productividad de la inversión y articulación público-privada y otra sobre alianzas mediante APP y Obras por Impuestos.

(Foto: Hugo Pérez/El Comercio)

Una visión de largo plazo

En paralelo con CADE Ejecutivos 2026, IPAE trabaja en la actualización de su Visión País, que busca tomar como referencia los horizontes de 2030 y 2050. El comité encargado tiene como objetivo actualizar la visión existente y convertirla en una guía de largo plazo para el desarrollo del país.

“La institución siente que es momento para fijarnos no solamente objetivos de corto plazo, sino necesitamos fijar un horizonte y un panorama de mediano plazo”, sostuvo Galdos durante la conferencia.

CADE Ejecutivos 2026 se realizará bajo el lema “Unidos para avanzar” y buscará generar espacios de diálogo y coordinación entre empresas, autoridades, academia y sociedad civil. La organización señala que el programa continúa en construcción y puede modificarse de acuerdo con la realidad nacional.