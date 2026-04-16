La red de clínicas Auna, presente en Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo y Trujillo. (Foto: GEC)
La red de clínicas Auna, presente en Lima, Arequipa, Piura, Chiclayo y Trujillo. (Foto: GEC)
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Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Para 2026, Auna, la red de salud privada con presencia en Perú, México y Colombia, se ha propuesto mantener su senda de crecimiento, incluyendo mayor presencia en el mercado local. Vicente Checa, gerente general de Auna Perú, habló con G de Gestión.

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