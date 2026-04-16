Cabe recordar que a finales de febrero, se suscribió una adenda al contrato de Asociación Público-Privada (APP) entre el Consorcio Trecca —subsidiaria de Auna— y EsSalud. El acuerdo activa la rehabilitación integral de la Torre Trecca, ubicaba en pleno corazón de Lima, y que -se espera- se convierta en un moderno complejo de 58,900 m², distribuidos en 26 niveles, con más de 110 consultorios y 300 equipos clínicos de última tecnología.

¿Cómo cerraron el 2025?

La compañía superó los US$ 1,300 millones en ingresos a nivel regional en 2025 y esperamos mantener esa senda de crecimiento durante este 2026.

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¿En qué aspectos se enfocaron?

Hemos seguido desarrollando nuestro foco en la prevención, en cuidar más que en curar, buscando mantener a las personas sanas. En paralelo, queremos ampliar el acceso a la salud para más peruanos, de modo que puedan atenderse con nosotros cuando requieran tratamientos.

¿Cuál es el siguiente paso para la red Auna?

Somos una organización enfocada en la transformación de la salud, no solo en Perú, sino también en la región, con presencia en países como México y Colombia.

¿Qué especialidades van a fortalecer?

Nuestro foco este año es seguir fortaleciendo nuestro liderazgo en oncología y, a la par, desarrollar otras especialidades core como cardiología, traumatología y neurología . Buscamos atender las necesidades de los peruanos en alta complejidad, que es donde estamos enfocados.

Vicente Checa, gerente general de Auna Perú, destacó la importancia de combinar prevención, tecnología y expansión para llegar a más pacientes a nivel nacional. Foto: GEC / César Campos

Red de clínicas, ¿nuevas inversiones?

¿Cuántas sedes tienen en el país?

Contamos con 14 sedes en total. En Lima tenemos cuatro sedes y diversos centros médicos; también tenemos presencia en Arequipa, Piura, Chiclayo y Trujillo, incluyendo Oncosalud y la clínica Delgado. Seguimos invirtiendo en el desarrollo de la salud a nivel regional y nacional, con el objetivo de integrar nuestra red.

¿A qué destinarán inversiones este año?

Seguimos invirtiendo en equipamiento, en protocolos de tratamiento y en mejorar nuestros resultados. Hoy alcanzamos un 74% de sobrevida a cinco años en cáncer, un indicador que se compara con países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, buscamos seguir mejorándolo, con énfasis en la prevención y la detección temprana.

¿Y nuevas sedes o centros?

Recientemente hemos inaugurado una unidad de cuidados intensivos (UCI) neonatal en Chiclayo, la única en el sector privado de esa ciudad. Por ahora, seguimos identificando oportunidades para cubrir necesidades concretas de la población.

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¿Pero hay nuevos proyectos identificados en el corto plazo?

Todavía. Evaluamos constantemente alternativas de inversión y crecimiento, tanto orgánico como inorgánico, siempre con una mirada de sostenibilidad y largo plazo. Cuando identificamos una necesidad puntual, avanzaremos. En paralelo, estamos fortaleciendo nuestro modelo de aseguramiento. (Nota: En marzo, Suso Zamora, presidente del directorio de Auna, dejó entrever que existen planes pero aún en etapa preliminar. “Creo que vamos a informar algo más hacia mediados o, quizá, hacia finales de año. Todavía no hay algo específico que esté listo para ser comunicado”.)

Respecto a su red de clínicas en Lima, ¿hay alguna inversión en evaluación?

Nuestro ecosistema urbano de salud, compuestos por nuestra red de clínicas en la capital, requerirá definiciones de inversión a lo largo de este año, con miras a su ejecución entre 2027 y 2028. Aún no se ha tomado una decisión sobre la ubicación: podría ser la clínica Delgado, la zona de la avenida Guardia Civil —donde está el centro oncológico—, Oncosalud o incluso nuevas áreas fuera de los ejes tradicionales. No quisiera adelantarme, pero se viene una inversión importante en Lima y estamos en etapa de evaluación.

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Auna desarrolla consultas ambulatorias virtuales y atención domiciliaria para garantizar cobertura de calidad a pacientes en todo el país. Foto: Andina

Los enfoques de Auna y el uso de la tecnología

¿Cómo están incorporando la IA y otras tecnologías para la atención a pacientes?

La incorporación de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, son un apoyo para lograr mejores los resultados clínicos. Estamos usando y desarrollando IA pensando en lo que necesita el paciente y su familia. El foco sigue siendo la prevención, la detección temprana y el tratamiento.

¿La telemedicina sigue en alta demanda?

Tenemos atención virtual, telemedicina y atención a domicilio, que estamos desarrollando con mucho foco. Hacemos consultas ambulatorias de manera virtual no solo en Lima, sino a nivel nacional, permitiendo que especialistas atiendan a pacientes en cualquier parte del país.

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¿Incorporarán la tecnología e innovación en otra fase de su modelo de negocio?

Más que pensar en ladrillos, estamos enfocados en llevar salud a los hogares. Evaluamos alternativas como la entrega de medicamentos a domicilio, laboratorio en casa y cuidados hospitalarios a domicilio. Contamos con una oferta de cuidados paliativos muy potente para pacientes oncológicos en sus casas, por ejemplo.

¿Cuál es la finalidad de la alianza público-privada para poner en marcha la Torre Trecca después de varias décadas?

Queremos que más personas tengan acceso a servicios de salud de calidad y resolutivos. Buscamos cooperar con el sector público y la sociedad civil para lograrlo a nivel nacional, con mayor impacto. La puesta en marcha de la Torre Trecca es el resultado de una APP entre EsSalud y una subsidiaria de Auna. Nuestro objetivo es seguir llevando salud a más personas, combinando prevención, tecnología y atención de calidad, tanto en las clínicas como a distancia.

Datos

Auna cuenta con más de 1.4 millones de afiliados a sus programas de salud, de los cuales alrededor de un millón corresponden a Oncosalud.

Cabe recordar que, en febrero pasado, durante un evento de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Mercados de Capital de Auna, Lorenzo Massart , adelantó que las decisiones sobre una eventual ampliación de capacidad en Lima —en particular de la clínica Delgado— se definirían entre 2027 y 2028, en función de los estudios en curso.

, adelantó que las decisiones sobre una eventual ampliación de capacidad en Lima —en particular de la clínica Delgado— se definirían entre 2027 y 2028, en función de los estudios en curso. Torre Trecca: