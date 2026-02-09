El vicepresidente ejecutivo de Estrategia y Mercados de Capital de Auna, Lorenzo Massart, manifestó que la multitalina identifica diferentes oportunidades de crecimiento en el mediano plazo, tanto orgánicas como inorgánicas, luego de lograr un crecimiento significativo (en ingresos y en ebitda) en los últimos 10 años.

“Estamos fortaleciendo activamente nuestra estructura de capital para respaldar nuestra siguiente fase de crecimiento. Hoy representamos solo una pequeña fracción del potencial de nuestros mercados y vemos circuntancias relevantes para una mayor penetración”, destacó el ejecutivo durante su presentación en el Investor Day de la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Bajo ese panorama, Massart adelantó que, en Perú , la decisión respecto a una posible ampliación de capacidad de la Clínica de Delgado será tomada entre el 2027 y 2028. En tanto , en México, han identificado más de 15 oportunidades en hospitales, centros oncológicos, clínicas especializadas, tecnología y estrategia transfronteriza en las principales ciudades, para fortalecer el liderazgo de Auna en atención de alta complejidad.

“En México contamos con capacidad para crecer los próximos años sin requerir inversiones adicionales significativas. No obstante, al tratarse de un mercado altamente fragmentado, donde surgen oportunidades de adquisición de forma recurrente, estas posibilidades se evaluarán y ejecutarán una vez la estructura de capital sea más sólida”, refirió el ejecutivo.

Por el contrario, en Colombia, el vocero indicó que mantendrán una postura cautelosa debido al entorno político actual; en tanto, en el mediano y largo plazo, se ampliaría la red de servicios hacia otras ciudades de dicho país.

Clínica Delgado de Auna. Foto: Santiago Stucchi Portocarrero.

Alianza con Sojitz y planes a partir de Trecca

En noviembre último, Auna anunció un acuerdo estratégico con Sojitz Corporation of America, grupo global japonés de inversión y comercio, a fin de impulsar la expansión de infraestructura y servicios de salud modernos, accesibles y escalables en América Latina , con un enfoque inicial en México .

“Nuestra alianza está alineada con el AunaWay y nuestra estrategia integrada de alta complejidad. Hoy estamos evaluando varios modelos de colaboración con ellos y en cuanto tengamos algo definido lo anunciaremos al mercado. Ahora, debido a que nuestra estructura de capital todavía está relativamente apalancada, Sojitz nos puede permitir capturar oportunidades en el mercado, en caso se den en el corto plazo”, afirmó Massart.

En torno al impacto que tendrá el desarrollo de la torre Trecca (Jesús María) en el crecimiento de Auna, Massart aclaró que el proyecto es una Asociación Público Privada (APP) que se operará bajo contrato de concesión, siendo una vertical nueva que se manejará independiente del negocio que la firma tiene en Perú.

“Vamos a seguir creciendo nuestro negocio tradicional y, en paralelo, el proyecto de Trecca aportará un eje adicional para Auna en el Perú, lo que nos permitirá evaluar otras APP, sea en dicho territorio o en otras geografías en donde operamos”, añadió.

El proyecto de la Torre Trecca consiste en la remodelación y puesta en marcha de dicho complejo de 23 pisos. La construcción se iniciaría en los próximos meses y, una vez listo, permitiría la atención de entre 10,000 y 12,000 consultas diarias para más de 6 millones de asegurados de Essalud.

Torre Trecca se encuentra ubicada en el distrito de Jesús María. (Foto: GEC).

El dato:

Perú aporta hoy alrededor del 43% del ebitda de Auna; México, aproximadamente el 35%; y Colombia, el 22%.

En julio último, Auna anunció que sus acciones comunes empezaban a negociarse en la BVL.