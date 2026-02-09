Auna es dueño de Clínica Delgado y Oncosalud. (Foto: difusión).
Mayumi García
Mayumi García

La multinacional peruana Auna, con operaciones de servicios de salud en México y Colombia, busca profundizar su presencia en el mercado local y azteca, principalmente. Conozca la ruta que seguirá la propietaria de Clínica Delgado y Oncosalud.

