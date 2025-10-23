La digitalización es un atributo clave a evaluar dentro de la experiencia de consumo. (Foto: difusión).
Mayumi García
La experiencia de consumo es un factor que influye de manera significativa en la decisión de compra y esa situación explica la necesidad de las marcas por conocer el nivel de satisfacción que proyectan en los clientes. Frente a esta realidad, Activa Research, a través de su quinta edición del Ranking CXI Index 2025, reporta el desempeño de compañías de diferentes sectores en el último año y los desafíos pendientes en la agenda.

