La peruana Auna, propietaria de Oncosalud y Clínica Delgado, con operaciones en México y Colombia, se ha fijado como objetivo inmediato fortalecer su presencia en el país azteca. En la última entrevista con Gestión, Suso Zamora, presidente y presidente ejecutivo del directorio de Auna, señaló que el sistema de salud mexicano aún enfrenta desafíos. “Apenas el 8% de la población cuenta con un seguro privado; el resto depende del IMSS, equivalente a EsSalud en Perú”, comentó. Frente a este escenario, ¿qué estrategias se alistan?

Según informó la compañía a través de un hecho de importancia presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Auna planea invertir aproximadamente US$ 500 millones en las principales ciudades mexicanas durante los próximos tres a cinco año s, con el objetivo de “aumentar la capacidad y profundizar la integración de sus servicios de salud para atender mejor a las comunidades locales”.

Como primer paso, la empresa ya comenzó a expandir su red de seguros en México, “ampliando su cobertura a nivel nacional” mediante alianzas con instituciones médicas de primer nivel. La colaboración incluye a Médica Sur en Ciudad de México, San Javier en Guadalajara, Simnsa en Tijuana, Centros Médicos de Especialidades Cd Juárez en Ciudad Juárez y cuatro centros adicionales en León, Mérida, Querétaro y Puebla. Producto de esta colaboración, “Auna ahora puede ofrecer a los miembros de OncoMéxico atención integral y de alta calidad en las ciudades más dinámicas del país”, indicó.

Adicionalmente, la empresa se asoció con Welbe, una plataforma digital de alcance nacional que permite a los pacientes gestionar fácilmente citas de atención preventiva, mejorando el acceso a los servicios y fomentando un mayor involucramiento de los pacientes en todo México.

Cabe recordar que estas acciones están alineadas con lo que Zamora informó a Gestión. El mes pasado, señaló que uno de los objetivos de la organización en México es convertirse, en aproximadamente cinco años, en un “jugador muy relevante en este tipo de aseguramiento (con OncoMéxico)”.

Reunión con inversionistas

Paralelamente, Auna tiene previsto organizar reuniones con inversionistas de deuda y capital en las próximas semanas y meses, ya que “evalúa activamente alternativas para recaudar fondos destinados a estas inversiones, así como para mejorar aún más su estructura de capital mediante la reducción y el refinanciamiento de una parte de su deuda”, indicó el comunicado.

Estas alternativas, explicó la compañía, podrían incluir posibles financiamientos de deuda y/o capital, con el objetivo de limitar el apalancamiento a tres veces la relación Deuda Neta/EBITDA al completarse dichas transacciones. No obstante, aclaró que no existe garantía de que estos financiamientos se concreten.

Adicionalmente, tras la reciente cotización de las acciones clase A de Auna en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la compañía anunció que cumple con los criterios de elegibilidad para su inclusión en tres índices de MSCI. Aunque se muestra optimista respecto a su inclusión en estos índices, aclaró que “no se puede garantizar que finalmente se logre”.