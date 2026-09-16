La Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) es un medio de pago sin contacto creado para unificar el cobro de pasajes en distintos servicios de transporte público. Su objetivo es que los usuarios puedan movilizarse con una sola tarjeta, sin necesidad de adquirir o recargar tarjetas distintas para cada sistema en Lima y Callao.

La implementación de la TIT comenzó con la Línea 2 del Metro de Lima, pero desde mediados de este año se inició la marcha blanca de su funcionamiento. Esta es una fase de prueba previa a su implementación masiva.

En esta etapa, la ATU evalúa el funcionamiento del sistema de pago en buses de transporte público regular, con el fin de verificar que las validaciones, recargas y operaciones se desarrollen correctamente. Las pruebas piloto se realizan en diferentes sistemas del transporte público, así como cuatro empresas que operan seis rutas en Lima y Callao.

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Operadores y empresas involucradas

El proyecto todavía se encuentra en una fase progresiva de pruebas e incorporación a las operaciones, pero apunta a consolidar un sistema de pago común que pueda utilizarse en distintos servicios de transporte público y que, en una etapa posterior, permita una integración tarifaria entre buses, corredores, Metropolitano y Metro.

El vocero de la ATU, Miguel Tuesta, señaló que actualmente la entidad trabaja con cinco operadores tecnológicos, los cuales son los encargados de los sistemas de recaudo electrónico y, en conjunto, atienden a más de 100 empresas de transporte público regular autorizadas.

Entre las empresas de transporte vinculadas a estos operadores se mencionan Urbanito, Nueva América y El Rápido, aunque se aclara que son solo algunos ejemplos dentro de un grupo más amplio.

La elección de los cinco operadores tecnológicos se basó en su experiencia en recaudo electrónico y en su capacidad para adecuarse al estándar de interoperabilidad definido por la ATU. Por ello, en esta fase, se está trabajando con estas empresas de transporte, aunque progresivamente se evaluará para introducirlos en otras más.

La entidad remarcó que el objetivo del plan piloto no es únicamente probar una tarjeta física como medio de pago. La meta principal es comprobar que tecnologías y plataformas de distintos operadores puedan funcionar de forma compatible bajo un mismo estándar. Es decir, se busca que varios sistemas de recaudo, administrados por empresas diferentes, puedan comunicarse y operar de manera integrada.

“Este es el verdadero desafío de la interoperabilidad y el paso necesario para construir progresivamente un sistema de recaudo integrado para Lima y Callao”, señaló Tuesta.

Según Tuesta, la entidad ya recibe solicitudes de empresas y operadores que buscan validar los sistemas de recaudo electrónico que utilizan para poder sumarse al esquema de interoperabilidad.

La incorporación de nuevos operadores dependerá de que sus sistemas cumplan con los criterios técnicos y estándares establecidos por la ATU. Este proceso, según estimó la entidad, podría alcanzar más de 300 empresas de transporte urbano existentes.

La expansión, sin embargo, no será inmediata ni automática. La ATU plantea una implementación gradual, en la que primero se validarán los sistemas tecnológicos y operativos de cada actor antes de permitir su participación plena. Esta estrategia busca evitar que la tarjeta sea lanzada masivamente sin que existan garantías de funcionamiento, seguridad y compatibilidad entre las distintas plataformas de pago.

La tarjeta busca unificar el pago del transporte público en Lima y Callao, pero su implementación dependerá de que operadores y concesionarios adapten sus sistemas tecnológicos. Foto: Andina

Uso actual y escenario previsto

La tarjeta interoperable viene siendo utilizada en la operación comercial de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Sin embargo, en el transporte público convencional aún se realizan pruebas de validación desde junio.

Estas pruebas consisten en verificar que los sistemas de recaudo instalados en los buses puedan reconocer, procesar y registrar correctamente los pagos realizados con la tarjeta interoperable. Si las validaciones concluyen de manera adecuada, la ATU espera iniciar una implementación progresiva en el transporte convencional hacia finales de este año.

Para ello, algunas empresas que ya participan en las pruebas y hayan superado las validaciones podrían comenzar a operar con la tarjeta de forma más estable, dejando la condición experimental o de piloto. Sin embargo, el despliegue inicial sería limitado a un grupo de operadores y empresas ya preparadas tecnológicamente.

El vocero precisó que durante 2027 se espera ampliar el alcance del sistema a otros modos de transporte. Esto incluiría, de manera gradual, la conexión con sistemas como:

La Línea 1 del Metro de Lima.

El Metropolitano, también denominado COSAC.

Los corredores complementarios.

Otros servicios de transporte urbano que se incorporen al estándar de interoperabilidad.

Para que la tarjeta pueda ser utilizada en estos sistemas, será necesario realizar adecuaciones tecnológicas, operativas y contractuales. En el caso de la Línea 1, el Metropolitano y los corredores, existen contratos de concesión y sistemas propios de recaudo que deberán adaptarse a las reglas y estándares que establezca la ATU.

Por ello, la ATU aún no tiene una fecha aproximada para que la ciudad tenga un único sistema integrado. El proceso será progresivo y dependerá de la implementación ordenada de los cambios técnicos, financieros y contractuales necesarios para que la operación sea eficiente.

Fuente: ATU

Pago electrónico y seguridad

Uno de los beneficios de la tarjeta interoperable es la reducción del uso de efectivo dentro del transporte público. La ATU indicó que el pago electrónico puede contribuir a disminuir el manejo de dinero en efectivo dentro de los buses. Al reducir el efectivo disponible en las unidades, también podrían reducirse determinados factores de riesgo asociados a robos y ataques contra conductores, cobradores o empresas de transporte.

La ATU también planteó que la seguridad del usuario será una parte central del proyecto. La tarjeta incorporaría mecanismos de seguridad y claves encriptadas con el objetivo de prevenir fraudes y proteger las transacciones realizadas por los pasajeros.

Durante la etapa de pruebas, la entidad también evalúa funcionalidades como el bloqueo de tarjetas en casos de pérdida o robo. Asimismo, todavía se encuentran en definición los mecanismos específicos para recuperar saldos, atender reclamos por transacciones no reconocidas y resolver incidentes como cobros indebidos.

“Estos procedimientos van a ser establecidos antes del despliegue comercial masivo. Es decir, a finales de este año deberíamos tener definido todo ello el objetivo no es que digamos es que el usuario no sólo tenga un medio de pago común sino un sistema que le proporcione seguridad en mecanismos adecuados de protección frente a eventuales#, puntualizó Tuesta.

¿Se podría frenar la extorsión?

En medio del incremento de la criminalidad y extorsión en el transporte público, un sector de los transportistas de Lima y Callao propuso eliminar el manejo de efectivo en los buses e implementar pagos sin contacto o virtuales como una medida frente a la extorsión.

La propuesta fue planteada por Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), quien sostuvo que así los conductores dejarían de llevar dinero durante sus rutas, un elemento que puede ser aprovechado por organizaciones criminales.

Para Daniel Gonzales, otro representante de la ATU, la digitalización de los pagos permitiría disminuir el manejo de efectivo en las unidades, lo cual la tarjeta interoperable podría contribuir a una posible disminución del delito.

Según precisó, el cambio del cobro físico de pasajes por mecanismos digitales generaría que los buses transportarían menos dinero en efectivo y se reduciría la exposición de conductores, cobradores y propietarios de empresas ante posibles amenazas o exigencias de pago vinculadas al manejo directo de la recaudación.

Sin embargo, Gonzales precisó que este cambio requiere una serie de trabajos previos para garantizar un funcionamiento adecuado. Entre los principales puntos a resolver se encuentran la definición del sistema de recaudo, el destino de los ingresos obtenidos por los pasajes y los mecanismos para distribuir esos recursos entre los operadores de transporte.

“Es un trabajo que se está empezando a hacerse (…) para que eso se pueda dar en el mediano plazo”, puntualizó.