Indecopi. (Foto: Eduardo Cavero | GEC)
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Redacción Gestión
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), indicó que aproximadamente el 80% de las alertas de consumo emitidas por la entidad corresponden a vehículos, transporte motorizado y no motorizado, así como a sus partes y accesorios.

El principal riesgo identificado está relacionado con un incremento de la posibilidad de accidentes vehiculares, choques o colisiones y de lesiones para los consumidores.

Desde la implementación del Sistema de Alertas de Consumo, se han emitido 1,134 alertas que involucran aproximadamente 19 millones de unidades de productos.

Después de los vehículos, las categorías que concentran la mayor cantidad de alertas son medicamentos y productos farmacéuticos, con 74 alertas (6.53%), y dispositivos médicos, con 47 (4.14%).

En 2021 se emitieron 71 alertas; en 2022, 105; en 2023, 88; en 2024, 124; y en 2025 se alcanzó el mayor número registrado hasta entonces, con 168 alertas. Solo de enero a agosto de 2026 ya se contabilizan 105 alertas.

Sector automotriz. (Foto: USI)
Sector automotriz. (Foto: USI)

Las alertas de consumo permiten advertir a los ciudadanos sobre productos que podrían representar riesgos para su seguridad o salud.

Para facilitar el acceso a información oportuna y clara, el Indecopi ha puesto a disposición de los consumidores su nuevo.

De esta manera, podrán conocer de forma más sencilla las alertas emitidas y tomar decisiones informadas antes de adquirir o utilizar determinados productos.

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