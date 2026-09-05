La nueva titular asumirá la conducción del órgano encargado de definir las principales líneas de dirección de Indecopi. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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Milagros Doris Maraví Sumar asumió la presidencia del , tras su designación mediante la .

La nueva presidenta integrará el máximo órgano de gobierno de Indecopi en representación de la y ejercerá, además, la presidencia del Consejo Directivo.

La designación se realizó luego de que quedara vacante el cargo de miembro y presidente del Consejo Directivo de la institución, tras la renuncia de Juan Carlos del Prado. Ante esta situación, la resolución estableció que correspondía designar al funcionario que asumiría ambas funciones.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1033, que regula la organización y funciones de Indecopi, el Consejo Directivo constituye el órgano máximo de la institución y cuenta, entre sus integrantes, con dos representantes de la PCM.

La misma norma dispone que el presidente del Consejo Directivo es designado por el Presidente de la República entre uno de los candidatos propuestos por la PCM.

La resolución suprema que oficializa la designación lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, quien refrenda la medida.

Con su nombramiento, Maraví Sumar estará al frente del órgano encargado de establecer las principales líneas de dirección de Indecopi en ámbitos como la defensa de la competencia, protección al consumidor y propiedad intelectual.

¿Quién es Milagros Doris Maraví Sumar?

La nueva presidenta de Indecopi es abogada socia del Estudio Rubio Leguía Normand y Asociados. Graduada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUC), con título de Maestría en Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid – España.

Es experta en derecho administrativo, árbitro activo del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y del Centro de Conciliación y Arbitraje de SUNASA. Además, es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo.

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