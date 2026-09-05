El Gobierno oficializó la Política General de Gobierno 2026-2031, una hoja de ruta que plantea cinco ejes prioritarios para reducir las brechas sociales, garantizar los derechos fundamentales y convertir las decisiones públicas en resultados concretos.
La aprobación se estableció mediante el Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM, bajo el título: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la política orientará el accionar del Gobierno y permitirá avanzar en la reducción de las brechas sociales y la garantía de los derechos fundamentales de la población.
Seguridad, desastres y desarrollo
El primer eje plantea reducir la inseguridad ciudadana, con medidas orientadas a mitigar el impacto de los delitos violentos, la extorsión y la criminalidad organizada. También contempla mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la legitimidad de las instituciones encargadas del orden interno y recuperar el control de zonas afectadas por economías ilegales.
El segundo eje busca reducir la vulnerabilidad de las personas, los ecosistemas y los medios de vida frente a los desastres y el cambio climático.
Entre sus lineamientos se plantea ordenar el territorio de acuerdo con sus peligros y potencialidades, mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la adaptación del aparato productivo, las ciudades y los entornos naturales frente al cambio climático.
El tercer eje está enfocado en el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades durante todo su ciclo de vida. Para ello, el Gobierno plantea mejorar la atención médica durante la gestación, la niñez y la tercera edad, además de elevar la calidad educativa.
También contempla fortalecer las capacidades laborales, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos, así como reducir el trabajo infantil.
Productividad y gobernabilidad
El cuarto eje está orientado a elevar la productividad del país mediante el empleo formal y una mayor integración territorial.
En este punto, la política plantea impulsar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, garantizar seguridad jurídica para las inversiones mediante reglas predecibles, reducir las brechas de conectividad y potenciar el comercio exterior.
El quinto eje busca consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la gestión de conflictos.
Para ello, se plantea reforzar la representatividad y rendición de cuentas de las entidades públicas, mejorar la coordinación entre instituciones políticas, jurídicas y sociales frente a las demandas de la ciudadanía, promover el diálogo con la sociedad civil y el sector privado, y perfeccionar el servicio de seguridad social.
Ante el Congreso
Como se recuerda, el pasado 20 de agosto, el jefe del gabinete ministerial expuso la Política General de Gobierno 2026-2031 ante la Cámara de Diputados del Congreso.
En esa presentación, Galarreta remarcó que la actual gestión busca impulsar reformas orientadas a asegurar un Estado al servicio de la ciudadanía.