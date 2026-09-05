El Gobierno oficializó la Política General de Gobierno 2026-2031, una hoja de ruta que plantea cinco ejes prioritarios para reducir las brechas sociales, garantizar los derechos fundamentales y convertir las decisiones públicas en resultados concretos.

La aprobación se estableció mediante el Decreto Supremo N.° 127-2026-PCM, bajo el título: Ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que la política orientará el accionar del Gobierno y permitirá avanzar en la reducción de las brechas sociales y la garantía de los derechos fundamentales de la población.

Seguridad, desastres y desarrollo

El primer eje plantea reducir la inseguridad ciudadana, con medidas orientadas a mitigar el impacto de los delitos violentos, la extorsión y la criminalidad organizada. También contempla mejorar el acceso a la justicia, fortalecer la legitimidad de las instituciones encargadas del orden interno y recuperar el control de zonas afectadas por economías ilegales.

La hoja de ruta del Ejecutivo prioriza la seguridad ciudadana, la reducción de vulnerabilidades ante desastres, el desarrollo de las personas, la productividad y la gobernabilidad democrática. Foto: PCM.

El segundo eje busca reducir la vulnerabilidad de las personas, los ecosistemas y los medios de vida frente a los desastres y el cambio climático.

Entre sus lineamientos se plantea ordenar el territorio de acuerdo con sus peligros y potencialidades, mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la adaptación del aparato productivo, las ciudades y los entornos naturales frente al cambio climático.

El tercer eje está enfocado en el desarrollo integral de las personas y sus oportunidades durante todo su ciclo de vida. Para ello, el Gobierno plantea mejorar la atención médica durante la gestación, la niñez y la tercera edad, además de elevar la calidad educativa.

También contempla fortalecer las capacidades laborales, la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos, así como reducir el trabajo infantil.

Productividad y gobernabilidad

El cuarto eje está orientado a elevar la productividad del país mediante el empleo formal y una mayor integración territorial.

En este punto, la política plantea impulsar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, garantizar seguridad jurídica para las inversiones mediante reglas predecibles, reducir las brechas de conectividad y potenciar el comercio exterior.

El quinto eje busca consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho, con énfasis en el fortalecimiento institucional y la gestión de conflictos.

Para ello, se plantea reforzar la representatividad y rendición de cuentas de las entidades públicas, mejorar la coordinación entre instituciones políticas, jurídicas y sociales frente a las demandas de la ciudadanía, promover el diálogo con la sociedad civil y el sector privado, y perfeccionar el servicio de seguridad social.

Ante el Congreso

Como se recuerda, el pasado 20 de agosto, el jefe del gabinete ministerial expuso la Política General de Gobierno 2026-2031 ante la Cámara de Diputados del Congreso.

En esa presentación, Galarreta remarcó que la actual gestión busca impulsar reformas orientadas a asegurar un Estado al servicio de la ciudadanía.