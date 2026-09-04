Solo el mes pasado la energía eléctrica fue lo que más pesó en la inflación al subir 3.99% en Lima y 3.83% a nivel nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En lo que va del año el precio del consumo de electricidad en los hogares peruanos aumentó 5.35% debido a un incremento del costo de generación, transmisión y distribución en medio del encarecimiento de los combustibles.

En una breve conversación con Gestión durante el evento Smart Energy Summit, el viceministro de Electricidad, Luis Santillán, se pronunció respecto a las medidas que evalúan para evitar que el incremento de los costos eléctricos golpee el bolsillo de los hogares.

Se ha advertido que la congestión en líneas de transmisión y el retraso de proyectos de transmisión están inflando el costo marginal de energía. Además, si la hidrología disminuye por el fenómeno de El Niño, ¿cuál es un plan de contingencia para evitar el uso de diésel?

Estamos utilizando todos los mecanismos que nos permitan evitar encender más diésel [...] Paralelamente a ello, estamos trabajando sobre la idealización (diseño) de la tarifa eléctrica. Estamos haciendo una propuesta, vamos a encontrar la mejor forma para que esto se ponga en rigor.

Con esta medida, ¿se evitaría el impacto en el costo de la electricidad residencial?

Efectivamente, lo hemos estado evaluando. Vamos a tratar de que el impacto llegue de manera discriminada. [Por un lado] los clientes libres y los que registran altos consumos en la parte doméstica; y [por otro lado] los que menos consumen, que sean los más favorecidos o los que menos sufren del impacto.

¿Cómo sería el mecanismo? ¿Se daría una especie de subsidio o sería un fondo?

Con esa discriminación propuesta, se busca que los que son residenciales con menor consumo enfrenten el menor impacto posible [ante alzas]. No va a ser estrictamente un fondo. En lugar de que el incremento [de la tarifa] se dé de manera uniforme para todos [los clientes], lo que vamos a hacer es que el menor impacto vaya a quienes menos consumen, pensando en la condición económica de los usuarios.

Luis Santillán, viceministro de Electricidad. Fuente: Minem, CCL

Sobre los proyectos de enegía

Respecto a los proyectos de energía renovable anunciados, ¿concretamente qué proyectos esperan destrabar?

Tenemos 33 proyectos de generación: 11 proyectos solares, 5 eólicos, 1 térmico y 16 proyectos hidráulicos que están en camino. Son proyectos de gran magnitud, toman tiempo para concretarse, así que están en etapas intermedias. Ya con los permisos agotados, se iniciarán los procesos de construcción en los siguientes años.

Para este año se tiene la puesta en operación comercial de un único proyecto [el proyecto que arrancó fue la Central Solar Expansión Intipampa]. Así que los siguientes años los que van a ver la luz son los proyectos solares Illa, Sunny 3, Hanaqpampa; en el caso de eólicas están Guarango, Caravelí, Muyu; y en el caso de térmica el de Paita Industrial.

Hay proyectos que se están agotando en la parte constructiva, pero terminarla no significa que hayan culminado la totalidad. Restan unas pruebas y unas inserciones que tienen que hacer a través del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

De ese grupo, ¿alguno se esperaría para el próximo año?

Sí, definitivamente entran Sunny y Caravelí como etapa constructiva. Para su puesta en operación comercial todavía tienen que agotar algunas gestiones en las entidades correspondientes.

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Vemos que el sector privado tiene millones en proyectos eólicos y solares en espera de una reforma regulatoria para licitar energía por bloques solares. ¿Ya tienen el reglamento?

El reglamento de contratación justamente se está terminando de elaborar. En los próximos dos meses seguramente ya lo tendremos publicado.

Por otro lado, las distribuidoras también han advertido que hay proyectos de subtransmisión que no pueden ejecutar al ritmo necesario, ¿el Minem ya ha identificado el problema o han hecho una evaluación al respecto?

Los proyectos se han visto obstaculizados muchas veces por el desempeño de los contratistas o algunas por permisologías incluso del mismo ministerio. Todas ellas la hemos destrabado y estamos facilitando para que, en mesas de trabajo en el despacho del viceministerio, se puedan ver cada situación que se vaya manifestando.

Expertos indican que existe preocupación por la falta de proyectos de energía o por proyectos retrasados, ¿hay alguna acción que estén tomando desde el ministerio?

Principalmente debe ser de la línea de transmisión. Lamentablemente estos tienen un desfase por las gestiones iniciales [en los proyectos], por los permisos que se tienen que analizar, pero una vez que lleguen a la etapa de la aprobación estamos facilitando para que se revise puntualmente cada caso.

La línea de transmisión va desde Huánuco, Tocache, Celendín, Piura. La ausencia de esto está generando la problemática de congestión que tienen en el norte, y ahí estamos facilitando reuniones de trabajo con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura.

¿Cuándo podrían ya reactivarse estos proyectos detenidos?

Están en camino, aún están en la etapa de agotar los permisos y con el tema de los instrumentos ambientales. Lo estamos facilitando como gestores, intermediarios, y facilitar las mesas de trabajo en el despacho del viceministerio inicial.

Se informó en medios que hay un problema entre el Parque Eólico José Quiñones, proyecto desarrollado por TotalEnergies, y proyectado Puerto Espacial del Perú. ¿Cómo ven esto?

Entiendo que es un tema que tiene que ver con el Ministerio de Defensa (Mindef). Cuando tomamos conocimiento, desde nuestro sector, y lo que nos corresponde, hemos tratado de [dar] todas las facilidades del caso.

Efectivamente, en el norte necesitamos fuentes de energía que se vayan implementando y esta [la de Total Energies] es una que nos vendría bien. Entonces, las coordinaciones y las gestiones se tienen que agotar en el lado del Mindef.

Otras propuestas que evalúan

Junto con la discusión tarifaria, el Minem viene preparando una regulación para incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías al sistema eléctrico peruano.

En diálogo con la prensa, el viceministro Luis Santillán señaló que existen varias iniciativas en este campo y que las baterías pueden servir para asegurar el suministro en momentos en que las condiciones climáticas afecten la generación eléctrica.

“Es una forma de asegurar la energía en los momentos en los que el clima como el fenómeno de El Niño nos afectan. Los bancos van a cargarse en horas donde son de menor demanda. Definitivamente es una aplicación que va a ser bien aprovechada en las condiciones que enfrenta el Perú”, indicó.

El viceministro estimó que la versión final de la normativa vinculada con los servicios complementarios podría estar lista hacia fines de diciembre, luego de las prepublicaciones realizadas por el sector.

Además de esto, el Minem viene preparando otras iniciativas para el mercado eléctrico. Entre los proyectos mencionados por Santillán están el reglamento de contratación, servicios complementarios, generación de utilidad a pequeña escala, el sistema fotovoltaico solar, así como una propuesta para que los clientes libres paguen peajes de transmisión.