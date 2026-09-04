El Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabaja en una propuesta para atender el impacto que vienen generando los mayores costos de la electricidad. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Ante la presión que generan las recientes alzas en los precios de la electricidad, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reveló se viene evaluando una modificación de la estructura tarifaria.

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