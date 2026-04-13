El tiempo de vida útil del proyecto es de 15 años. (Foto: Ferrenergy)
El tiempo de vida útil del proyecto es de 15 años. (Foto: Ferrenergy)
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Redacción Gestión
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, empresa del, especializada en la provisión de energía, presentó ante la Gerencia Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, una petición de concesión definitiva de la “ Caravelí” en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí.

De acuerdo con el aviso, publicado el 13 de abril en el Boletín Oficial del Diario Oficial El Peruano, el proyecto forma parte de las iniciativas de generación eléctrica con

Asimismo, la publicación se realizó conforme a la Decreto Ley N° 25844 y su reglamento, paso previo dentro del proceso administrativo para la eventual aprobación del proyecto.

Aunque el aviso no detalla las características técnicas del proyecto, información de la empresa indica que la central solar fotovoltaica (CSF) tendría una capacidad instalada de 6 megavatios (MW) y se desarrollaría sobre una superficie total de 12,52 hectáreas.

El proyecto también considera la implementación de tres pequeñas líneas de interconexión, esta conectará la subestación con la LT en 22.9 kV que alimentará de forma sectorizada en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caraveli.
El proyecto también considera la implementación de tres pequeñas líneas de interconexión, esta conectará la subestación con la LT en 22.9 kV que alimentará de forma sectorizada en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caraveli.

“La CSF Caravelí tiene como objetivo generar electricidad a partir del uso de la energía solar, mediante la construcción y operación de en el día y de forma complementaria la operación de generadores a gas natural en horarios de la noche, la cual será comercializada a través de su Subestación Eléctrica a consumidores de la zona”, detalló la empresa en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto.

El tiempo de vida útil del proyecto es de 15 años y el costo de inversión para la ejecución de las actividades del mismo asciende a US$ 10 millones.

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Ferrenergy activa planta solar sobre fábrica en Lima

En febrero pasado, la empresa del puso en operación una sobre una operación industrial en Lima, destinada a complementar el suministro eléctrico de una compañía manufacturera.

La instalación cuenta con 1,500 paneles solares y una potencia instalada de 1 megavatio pico (MWp). El proyecto se implementó sobre un área aproximada de 5,500 metros cuadrados y forma parte de la estrategia de Ferrenergy para ampliar su portafolio de generación renovable para clientes industriales.

Dicha planta solar se habría instalado sobre la fábrica de, compañía especializada en la elaboración de envases rígidos de PET y en reciclaje, y que forma parte del , según reveló una fuente consultada por este diario.

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