Fenix Power Perú, propietaria de la Central Termoeléctrica Fénix ubicada en Las Salinas (Chilca), solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la concesión temporal para centrales de generación “Parque Solar Chasqui” en la provincia y departamento de Ica.

La solicitud fue publicada el domingo 21 de diciembre en el Boletín Oficial de El Peruano y firmada por un funcionario del Minem en el transcurso de este mes.

A partir de la aprobación de la solicitud, la empresa desarrollará los estudios correspondientes para determinar el potencial de radiación solar en la localidad y evaluar la viabilidad del proyecto fotovoltaico, en línea con el creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica del país.

Actualmente, Fenix aporta el 6% de la generación eléctrica del país.

La central termoeléctrica y otros proyectos de Fenix

La empresa Fenix Power, que pertenece a la generadora chilena Colbún, opera la central termoeléctrica de ciclo combinado ubicada en Chilca, que opera con gas natural y tiene una capacidad instalada de 572 megavatios (MW). Esta planta representa una de las mayores instalaciones privadas de generación eléctrica del país.

No obstante, la empresa también gestiona otros proyectos en cartera. Uno de ellos es el Parque Eólico Tres Quebradas, que se desarrollará en las regiones de Ica y Arequipa. Este proyecto contempla una capacidad instalada de 237,6 MW y una inversión estimada de US$ 288 millones. En mayo de 2024, la empresa convocó una Audiencia Pública para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd).

Según la memoria anual de su matriz chilena, la empresa evalúa una cartera de proyectos eólicos y solares con el objetivo de incorporar al menos 400 MW de capacidad renovable hacia 2027.

Colbún adquiere el 100% de las acciones de Fenix

En abril de este año, la generadora chilena Colbún S.A., a través de su filial Colbún Perú S.A., firmó un contrato para adquirir el 41.4% restante de participación en Fenix Power Perú propiedad hasta ahora de una subsidiaria del fondo soberano Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

“Queremos subrayar nuestro compromiso con el mercado y sistema eléctrico peruano. Esta adquisición consolida nuestra presencia en el país y marca un paso clave en nuestra expansión regional, donde los proyectos renovables serán el foco en los próximos años”, señaló José Ignacio Escobar, CEO de Colbún.

Desde su ingreso al mercado peruano en 2015 —cuando adquirió participación mayoritaria en Fenix— Colbún ha buscado posicionarse como un actor relevante no solo en la generación tradicional, sino también en soluciones energéticas sostenibles, incluyendo plantas solares para clientes, sistemas de gestión de energía e infraestructura para movilidad eléctrica.