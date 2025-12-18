Hace cinco meses, el Estado peruano -a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem)- otorgó a Shatki Energy la concesión temporal para el desarrollo del parque eólico Shatki (Lambayeque), con una capacidad instalada estimada de 136.4 MW (megavatios) y un plazo de 24 meses. En ese contexto, ¿cómo avanza este proyecto de desarrollo eléctrico?

En detalle, la empresa presentó esta semana la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del proyecto eléctrico y de su línea de transmisión en 220 kV ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para su análisis y eventual aprobación. Dicho estudio identifica los posibles impactos ambientales asociados con el desarrollo del proyecto.

La EVAP explicó que el referido desarrollo contempla una inversión estimada de US$ 159 millones y una vida útil de 30 años. El objetivo del proyecto es incrementar la oferta de generación eléctrica en el país, mediante el aprovechamiento sustentable de una fuente de energía renovable no convencional, como la energía eólica.

Según la información presentada, la central eólica estará integrada por 25 aerogeneradores, cada uno con una potencia nominal de 5.6 MW, lo que permitirá alcanzar una capacidad instalada total de 136 MW. El proyecto también considera la construcción de la subestación eléctrica Shatki y una línea de transmisión de 10.46 kilómetros de longitud, con un nivel de tensión de 220 kV.

La línea de transmisión partirá de la subestación Shatki y se conectará con la subestación Felam 220 kV, actualmente en operación. A través de esta infraestructura, la energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), contribuyendo al abastecimiento eléctrico del país desde una fuente renovable.

La evaluación ambiental de Shatki Energy considera un presupuesto referencial de casi S/ 3 millones para medidas de manejo ambiental en todas las etapas del proyecto. Foto: Andina.

Presupuesto para el manejo ambiental

La EVAP presentada por Shatki Energy contempla una inversión total referencial de S/ 2′948,065 para la implementación de medidas de manejo ambiental a lo largo de todas las etapas del proyecto eólico, tales como construcción, operación y mantenimiento, y abandono.

De acuerdo con el presupuesto de implementación, los recursos estarán orientados al desarrollo de planes, programas y medidas destinadas a prevenir, reducir o minimizar los impactos ambientales identificados durante la evaluación del proyecto, así como a garantizar el seguimiento permanente de estos impactos.

Durante la etapa de construcción, el presupuesto asciende a S/ 459,397, destinados principalmente al Plan de Manejo Ambiental y al Plan de Seguimiento y Control. Entre las acciones consideradas se incluyen medidas de prevención y rehabilitación ambiental vinculadas a la calidad del aire, ruido, vibraciones, suelo, paisaje, flora, fauna y patrimonio cultural, además de programas de reforestación, manejo de residuos, control de efluentes domésticos y monitoreos ambientales.

Para la fase de operación y mantenimiento, el monto previsto alcanza los S/ 2′253,780, concentrándose en actividades de monitoreo ambiental, manejo de residuos, control de ruido, radiaciones no ionizantes y seguimiento biológico, así como en la implementación del Plan de Contingencias.

Finalmente, en la etapa de abandono del proyecto se ha previsto un presupuesto de S/ 234,888, que permitirá ejecutar acciones orientadas a la rehabilitación ambiental del área intervenida, el monitoreo de los componentes ambientales y la aplicación de medidas de contingencia.

La empresa precisó que los montos consignados son referenciales y no incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV), ni costos adicionales por especialistas en casos específicos, como la atención de fauna afectada por colisiones.