Con operaciones en más de 13 países y una cartera global de 28 GW en proyectos libres de carbono, Zelestra se posiciona como una empresa integrada de energías renovables, con soluciones que abarcan generación solar, eólica, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde. La compañía, que mantiene presencia en el Perú desde 2010, inició la construcción de la Central Solar Fotovoltaica Babilonia (Arequipa). ¿Qué nivel de inversión requerirá este nuevo desarrollo?

El acto de colocación de la primera piedra contó con la participación de autoridades regionales y locales. La Central Solar Babilonia contará con una capacidad instalada de 242 megavatios pico (MWp). La planta, también, operará con más de 394,000 paneles solares bifaciales equipados con tecnología de seguimiento solar, lo que permitirá optimizar la captación de energía. La vida útil estimada del proyecto es de 30 años, con inicio de operaciones comerciales previsto para el primer semestre de 2027 .

La inversión total supera los S/ 490 millones (US$ 140 millones) y se integra al plan de inversiones de cinco años de Zelestra en el Perú, que asciende a más de S/ 3,500 millones (US$ 1,000 millones) .

José Luis García Pérez, CEO de Zelestra para Latinoamérica, destacó la relevancia estratégica del país para la compañía. Señaló que Babilonia representa una apuesta de largo plazo orientada a desarrollar activos confiables, de alto desempeño y capaces de generar valor para los clientes, además de contribuir a la transición energética y al desarrollo de las comunidades.

La Central Solar Babilonia tendrá una capacidad instalada de 242 MWp y operará con más de 394,000 paneles solares bifaciales. Foto: Andina

Acuerdo con Celepsa

Como parte de la estructura comercial del proyecto, Zelestra suscribió un contrato de compraventa de energía de largo plazo con Celepsa . El acuerdo permitirá colocar una porción relevante de la energía generada hacia clientes regulados, mineros e industriales, segmentos clave de la demanda eléctrica nacional. Este tipo de contratos a largo plazo, detalló el ejecutivo, se ha convertido en un mecanismo central para asegurar ingresos estables y viabilizar nuevas inversiones en el sector.

La nueva central complementará la Central Solar San Martín —que inició operaciones en julio de 2025— y, junto con un tercer proyecto, conformará un hub solar de más de 500 MW en Arequipa.

Durante la fase de construcción, Babilonia generará más de 500 empleos directos, con prioridad para mano de obra local. En operación, la planta producirá energía limpia suficiente para abastecer aproximadamente a 350,000 hogares peruanos y evitará la emisión de cerca de 130,000 toneladas de CO2 al año, aportando a los objetivos climáticos del país.

El proyecto cuenta con concesiones en generación y transmisión otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas y se interconectará a la Subestación Eléctrica San José, integrándose al sistema eléctrico nacional.